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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3762376337643765 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:49 Re: Політичні дискусії Sommer написав: freeze написав: pesikot написав: [quote="4722725:mephala"]

просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.

коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.

Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос



У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко



В 2012-м или в 2004-м?[/quote]



В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.



Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно. В 2012-м или в 2004-м?[/quote]В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно. freeze 4 Повідомлень: 12447 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко



В 2012-м или в 2004-м? В 2012-м или в 2004-м?



В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.



Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно. В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.



Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.



Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно. Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4705 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12 Тракторист написав: AlexxK написав: Гарибальди, война за независимость, объединение Италии... Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...

Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару... Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару...



Волгарь подкован во всех сферах. Но про Джузеппе Гарибальди не слыхал. и "Овод" не смотрел - с Андреем Харитоновым. Его роль - "Студент Артур Бертон, сын богатого английского судовладельца из города Ливорно, серьёзно увлекается революционными идеями, целью которых является объединение Италии и освобождение её от австрийского гнёта." (из Википедии). Впрочем, роман Этель Лилиан Войнич гораздо интереснее фильма.



Незнание таких элементарных вещей подрывает веру во все остальное, о чем вещает этот просветитель Волгарь подкован во всех сферах. Но про Джузеппе Гарибальди не слыхал. и "Овод" не смотрел - с Андреем Харитоновым. Его роль - "Студент Артур Бертон, сын богатого английского судовладельца из города Ливорно, серьёзно увлекается революционными идеями, целью которых является объединение Италии и освобождение её от австрийского гнёта." (из Википедии). Впрочем, роман Этель Лилиан Войнич гораздо интереснее фильма.Незнание таких элементарных вещей подрывает веру во все остальное, о чем вещает этот просветитель AlexxK Повідомлень: 16 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18 Re: Політичні дискусії Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: [quote="4722745:freeze"]

У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко



В 2012-м или в 2004-м? В 2012-м или в 2004-м?



В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.



Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно. В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.



Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.



Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]



Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.



Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.

Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.

Так что истерику быстро закончим. Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.Так что истерику быстро закончим. freeze 4 Повідомлень: 12447 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3762376337643765 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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