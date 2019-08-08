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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:49

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
pesikot написав:[quote="4722725:mephala"]
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.
Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос


У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко


В 2012-м или в 2004-м?[/quote]

В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.

Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко


В 2012-м или в 2004-м?


В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.

Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.


Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.

Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12

  Тракторист написав:
  AlexxK написав:Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...

Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару... :)


Волгарь подкован во всех сферах. Но про Джузеппе Гарибальди не слыхал. и "Овод" не смотрел - с Андреем Харитоновым. Его роль - "Студент Артур Бертон, сын богатого английского судовладельца из города Ливорно, серьёзно увлекается революционными идеями, целью которых является объединение Италии и освобождение её от австрийского гнёта." (из Википедии). Впрочем, роман Этель Лилиан Войнич гораздо интереснее фильма.

Незнание таких элементарных вещей подрывает веру во все остальное, о чем вещает этот просветитель :D
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
Sommer написав:[quote="4722745:freeze"]
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко


В 2012-м или в 2004-м?


В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.

Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.


Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.

Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]

Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.

Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.
Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.
Так что истерику быстро закончим.
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