Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: [quote="4722745:freeze"]

У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко



В 2012-м или в 2004-м? В 2012-м или в 2004-м?



В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.



Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно. В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.

Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.Так что истерику быстро закончим.