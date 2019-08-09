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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:49
Sommer написав: freeze написав:
pesikot написав:[quote="4722725:mephala"]
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.
Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?[/quote]
В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.
Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?
В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.
Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.
Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:12
Тракторист написав: AlexxK написав:
Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...
Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару...
Волгарь подкован во всех сферах. Но про Джузеппе Гарибальди не слыхал. и "Овод" не смотрел - с Андреем Харитоновым. Его роль - "Студент Артур Бертон, сын богатого английского судовладельца из города Ливорно, серьёзно увлекается революционными идеями, целью которых является объединение Италии и освобождение её от австрийского гнёта." (из Википедии). Впрочем, роман Этель Лилиан Войнич гораздо интереснее фильма.
Незнание таких элементарных вещей подрывает веру во все остальное, о чем вещает этот просветитель
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:18
Sommer написав: freeze написав:
Sommer написав:[quote="4722745:freeze"]
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?
В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.
Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.
Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]
Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.
Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.
Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.
Так что истерику быстро закончим.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:19
Подумал, а что в Раде будут делать депутаты от ПЕСа, Голоса и Батькивщины, фракции настолько малочисленные, что от них не зависит ровным счетом ничего.
Только создавать белый шум, имхо.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:42
freeze написав:
Подумал, а что в Раде будут делать депутаты от ПЕСа, Голоса и Батькивщины, фракции настолько малочисленные, что от них не зависит ровным счетом ничего.
Только создавать белый шум, имхо.
Вообще-то анонсируют изменения в Конституцию.
А там надо 300 голосов
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:45
freeze написав:
Подумал, а что в Раде будут делать депутаты от ПЕСа, Голоса и Батькивщины
евроинтегрироваться
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:49
freeze написав:
Sommer написав:Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.
Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.
Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.
Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем.
Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит.
Так что истерику быстро закончим.
Конечно вы ее быстро закончите, это ведь проще всего сделать тем, кто начал истерить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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