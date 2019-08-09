Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:[quote="4722725:mephala"] просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували. коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР. Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей. Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?[/quote]
В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.
Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
AlexxK написав:Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...
Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару...
Волгарь подкован во всех сферах. Но про Джузеппе Гарибальди не слыхал. и "Овод" не смотрел - с Андреем Харитоновым. Его роль - "Студент Артур Бертон, сын богатого английского судовладельца из города Ливорно, серьёзно увлекается революционными идеями, целью которых является объединение Италии и освобождение её от австрийского гнёта." (из Википедии). Впрочем, роман Этель Лилиан Войнич гораздо интереснее фильма.
Незнание таких элементарных вещей подрывает веру во все остальное, о чем вещает этот просветитель
Sommer написав:[quote="4722745:freeze"] У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей. Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?
В 2019 году, Порошенко вдруг возомнил, что тема Господа и языков принесет ему дивиденды на выборах. Вышло с точностью наоборот, обделался в ожиданиях.
Не помню, чтобы в 2012 году была в принципе какая то истерика, тогда просто зафиксировали на бумаге, что существовало и так давно.
Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.
Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.[/quote]
Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.
Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем. Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит. Так что истерику быстро закончим.
Sommer написав:Теперь сравниваем - в 2012-м фиксировали на бумаге и в 2019-м фиксировали на бумаге.
Почему зефилы видят истерику в 2019-м? Непонятно.
Истерика в головах у порохобото, которых на 28 году независимости вдруг стали угнетать зеленофилы.
Истеричный закон подправим немного, штрафы в быту, магазинах уберем. Квоты на ТВ и радио можно оставить. Эти рудименты и так мало кому нужны, даже моя 80-летняя теща новости и обзоры в ютубе смотрит. Так что истерику быстро закончим.
Конечно вы ее быстро закончите, это ведь проще всего сделать тем, кто начал истерить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:Подумал, а что в Раде будут делать депутаты от ПЕСа, Голоса и Батькивщины, фракции настолько малочисленные, что от них не зависит ровным счетом ничего.
Только создавать белый шум, имхо.
Можно было посмотреть как принимали решение по первому заседанию. Сидят СН, Оппо, Батьковщина и ЕС. У СН большинство. Оппо, Батьковщина и ЕС сруться между собой. Время принимать решение - СН дружно голосует за свои решения не обращая внимания ни на кого, и всё - решение принято. Болтовня и срач остальных партий значения не имеют.
Тысячный раз вопрос языка обсуждаем? Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы. Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос.