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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3763376437653766 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:29 Shram написав: Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?

Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.

Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос. Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос.



Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?

viewtopic.php?p=4480751#p4480751 Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4707 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39 Sommer написав: Shram написав: Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?

Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.

Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос. Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос.



Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?

viewtopic.php?p=4480751#p4480751 Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?

Да он прав. Просто в Украине мокшанам, а потом красножопым удалось сделать то, что они пытались сделать во всех союзных республиках: стереть в сознании значительной части народа всякую самоидентификацию и все ценности с ней связанные. "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз". К сожалению, в силу территориальной, языковой и религиозной близости лучше всего им это удалось в Беларуси и Украине. Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь". И продолжающаяся, не смотря на весь ад, что нам устроили, лояльность значительной части населения, особенно в Юго-Восточной Украине, к рыгам и х@йлу. Да он прав. Просто в Украине мокшанам, а потом красножопым удалось сделать то, что они пытались сделать во всех союзных республиках: стереть в сознании значительной части народа всякую самоидентификацию и все ценности с ней связанные. "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз". К сожалению, в силу территориальной, языковой и религиозной близости лучше всего им это удалось в Беларуси и Украине. Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь". И продолжающаяся, не смотря на весь ад, что нам устроили, лояльность значительной части населения, особенно в Юго-Восточной Украине, к рыгам и х@йлу. airmax78 Повідомлень: 31023 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:42 Sommer написав: Shram написав: Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?

Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.

Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос. Тысячный раз вопрос языка обсуждаем?Разве выборы не показали, что кандидата с лозунгом "Мова и Вера", даже лицедей играющий писюном на рояле обыгрывает в разы.Понятно же, абсолютно не волнует украинцев не язык, не томос.



Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?

viewtopic.php?p=4480751#p4480751 Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?



Нет, но рядом.

А вы все ещё за Петю топите, але контора уже на Зеленского сказала отрабатывать? Нет, но рядом.А вы все ещё за Петю топите, але контора уже на Зеленского сказала отрабатывать? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2659 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:46 airmax78 написав: Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь". Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь".



Так и не намажешь.

И батареи теплее не станут.

И в квитанции ЖКХ за "язык и томос" скидку не сделают. (вот жеж идея для "защитников" украинского - пусть за украиноязычие 50% от плтежки за тепло и газ. Года не пройдет все на украинском заговорят.) Так и не намажешь.И батареи теплее не станут.И в квитанции ЖКХ за "язык и томос" скидку не сделают. (вот жеж идея для "защитников" украинского - пусть за украиноязычие 50% от плтежки за тепло и газ. Года не пройдет все на украинском заговорят.) Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2659 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3763376437653766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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