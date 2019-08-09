Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:29
Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?
viewtopic.php?p=4480751#p4480751
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39
Да он прав. Просто в Украине мокшанам, а потом красножопым удалось сделать то, что они пытались сделать во всех союзных республиках: стереть в сознании значительной части народа всякую самоидентификацию и все ценности с ней связанные. "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз". К сожалению, в силу территориальной, языковой и религиозной близости лучше всего им это удалось в Беларуси и Украине. Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь". И продолжающаяся, не смотря на весь ад, что нам устроили, лояльность значительной части населения, особенно в Юго-Восточной Украине, к рыгам и х@йлу.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:42
Нет, но рядом.
А вы все ещё за Петю топите, але контора уже на Зеленского сказала отрабатывать?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:46
Так и не намажешь.
И батареи теплее не станут.
И в квитанции ЖКХ за "язык и томос" скидку не сделают. (вот жеж идея для "защитников" украинского - пусть за украиноязычие 50% от плтежки за тепло и газ. Года не пройдет все на украинском заговорят.)
Теперь уже точно не вернусь
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