Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:29
Откуда ты там нам вещаешь, что не волнует украинцев? Из Уфы?
viewtopic.php?p=4480751#p4480751
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39
Да он прав. Просто в Украине мокшанам, а потом красножопым удалось сделать то, что они пытались сделать во всех союзных республиках: стереть в сознании значительной части народа всякую самоидентификацию и все ценности с ней связанные. "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз". К сожалению, в силу территориальной, языковой и религиозной близости лучше всего им это удалось в Беларуси и Украине. Именно отсюда: "мову и томос на хлеб не намажешь". И продолжающаяся, не смотря на весь ад, что нам устроили, лояльность значительной части населения, особенно в Юго-Восточной Украине, к рыгам и х@йлу.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:42
Нет, но рядом.
А вы все ещё за Петю топите, але контора уже на Зеленского сказала отрабатывать?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:46
Так и не намажешь.
И батареи теплее не станут.
И в квитанции ЖКХ за "язык и томос" скидку не сделают. (вот жеж идея для "защитников" украинского - пусть за украиноязычие 50% от плтежки за тепло и газ. Года не пройдет все на украинском заговорят.)
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:54
Да понятное дело. Крестьяне, которые 300 лет под мокшанами жили, тоже думали, что красные придут, порядок наведут. Землю - крестьянам, фабрики - пох кому, а независимость на хлеб не намажешь. Через 13 лет кушали друг друга.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:05
Re: Політичні дискусії
Петя с оравой порохоботов внедряли украинский язык методом кнута, скорее на украинском языке цены оставили бы те же, а за другие языки сделали бы наценку.
И тут пришел еврейский паренек Вова и чисто теоретически пофилософствовал - давайте наоборот внедрять методом пряника, делать скидку за украинский язык.
И попал Вова точно в украинский менталитет, теперь Вова президент, а жадный барыга под 11 уголовными делами бегает.
А еще болградца Вальцманом называли, какой из него Вальцман, ни хитрости, ни еврейской смекалки, может действительно молдаван.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:06
Ну так, а ещё через 9 лет пришли к крестьянам просвещенные и цивилизованные европейцы и весело повезли крестьян в газовые камеры,и в канц лагеря.
Но этот период истории вам почему-то не мешает любить европейцев, так ведь?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:15
Те немногочисленные крестьяне, что пережили первые советские пятилетки, встречали европейцев с хлебом солью. И правильно делали. Ничего страшнее и кровожаднее красного режима в Украине никогда не было.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:16
Если Вы говорите о военной победе, то уточните, пожалуйста, что Вы под этим понимаете.
Марш победоносной укр. армии по Красной площади и укр. флаг над Кремлём?
Или успешную защиту существующих границ? Каких?
Или недопущение форсирования Днепра и защиту Киева?
Повторю, без авантюр с нашей стороны в сегодняшней геополит. ситуации открытой агрессии РФ не ожидаю и считаю её практически невозможной.
В случае откровенной нашей авантюры последствия непредсказуемы, поддержка Запада будет весьма слабой и рассчитывать можно, в лучшем случае, на сохранение формальной независимости.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:31
Что не мешало европейцам (как мы помним просвещенным и жутко цивилизованным) вешать тех крестьян, гнать их на подневольные работы, ну и конечно как и ранее сказано - "в газовые камеры и канц.лагеря".
Но то были европейцы, и им можно и потому все прощается.
Востаннє редагувалось Shram в П'ят 09 сер, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Теперь уже точно не вернусь
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