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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3764376537663767 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:31 Sommer написав: Tegularius написав: freeze написав: Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.

Именно так. С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения.

Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало.

Именно так. С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения.Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало.



Ну да, "не существовало", кроме маленькой подробности: в 2004-м ее раскрутили политологи из РФ, вызванные "помочь" Яныку.

И после этого, на первой массовой волне фейкньюс, которая утихла только к 2009-му. Ну да, "не существовало", кроме маленькой подробности: в 2004-м ее раскрутили политологи из РФ, вызванные "помочь" Яныку.И после этого, на первой массовой волне фейкньюс, которая утихла только к 2009-му.

Вот только врать не надо.

Вопросы языка поднимались уже на выборах 1994, правда, тогда ещё не так остро. Вот только врать не надо.Вопросы языка поднимались уже на выборах 1994, правда, тогда ещё не так остро. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:36 Тракторист написав: ЛАД написав: Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо.

право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти... право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...

Всё население - да, отдельный регион - нет. Всё население - да, отдельный регион - нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:38 Shram написав: airmax78 написав: Те немногочисленные крестьяне, что пережили первые советские пятилетки, встречали европейцев с хлебом солью. Те немногочисленные крестьяне, что пережили первые советские пятилетки, встречали европейцев с хлебом солью.



Что не мешало европейцам (как мы помним просвещенным и жутко цивилизованным) вешать тех крестьян, гнать их на подневольные работы, ну и конечно как и ранее сказано - "в газовые камеры и канц.лагеря".

Но то были европейцы, и им можно и потому все прощается. Что не мешало европейцам (как мы помним просвещенным и жутко цивилизованным) вешать тех крестьян, гнать их на подневольные работы, ну и конечно как и ранее сказано - "в газовые камеры и канц.лагеря".Но то были европейцы, и им можно и потому все прощается.

Вы больше слушайте советскую пропаганду. Какие виселицы и газовые камеры? Вешали партизанов и тех кто им помогал. На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса. Вы больше слушайте советскую пропаганду. Какие виселицы и газовые камеры? Вешали партизанов и тех кто им помогал. На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса. airmax78 Повідомлень: 31033 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:42 Re: Політичні дискусії Вообще мне сложно понять, как так произошло, что при появлении немецких авангардов всех коммунистов в Украине просто не вырезали. Удивительный народ - постоянно прощает своих палачей. airmax78 Повідомлень: 31033 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:56 airmax78

я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...

но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...

но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех jj1981ua

Повідомлень: 89 З нами з: 01.03.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 00:14 jj1981ua написав: airmax78

я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...

но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...

но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех

Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом. Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом. airmax78 Повідомлень: 31033 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 00:21 airmax78

ну то, что зеленый еще народу вставит - я не сомневаюсь. но логика у вас кривая - может тогда не только петю но и путина поблагодарим за перемены? а народ - народ везде одинаков: часть - бы***, часть - тупые, часть - и то и то. а вот элиты нет, а ведь она должна вести народ. есть элита по деньгам, но не по проектам для страны. и тут да - виноват народ. jj1981ua

Повідомлень: 89 З нами з: 01.03.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3764376537663767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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