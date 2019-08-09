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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:31
Sommer написав: Tegularius написав: freeze написав:
Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
Именно так. С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения.
Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало.
Ну да, "не существовало", кроме маленькой подробности: в 2004-м ее раскрутили политологи из РФ, вызванные "помочь" Яныку.
И после этого, на первой массовой волне фейкньюс, которая утихла только к 2009-му.
Вот только врать не надо.
Вопросы языка поднимались уже на выборах 1994, правда, тогда ещё не так остро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:36
Тракторист написав: ЛАД написав:
Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо.
право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...
Всё население - да, отдельный регион - нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:38
Shram написав: airmax78 написав:
Те немногочисленные крестьяне, что пережили первые советские пятилетки, встречали европейцев с хлебом солью.
Что не мешало европейцам (как мы помним просвещенным и жутко цивилизованным) вешать тех крестьян, гнать их на подневольные работы, ну и конечно как и ранее сказано - "в газовые камеры и канц.лагеря".
Но то были европейцы, и им можно и потому все прощается.
Вы больше слушайте советскую пропаганду. Какие виселицы и газовые камеры? Вешали партизанов и тех кто им помогал. На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:42
Вообще мне сложно понять, как так произошло, что при появлении немецких авангардов всех коммунистов в Украине просто не вырезали. Удивительный народ - постоянно прощает своих палачей.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:56
airmax78
я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...
но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...
но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
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jj1981ua
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:14
jj1981ua написав:airmax78
я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...
но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...
но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.
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airmax78
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:21
airmax78
ну то, что зеленый еще народу вставит - я не сомневаюсь. но логика у вас кривая - может тогда не только петю но и путина поблагодарим за перемены? а народ - народ везде одинаков: часть - бы***, часть - тупые, часть - и то и то. а вот элиты нет, а ведь она должна вести народ. есть элита по деньгам, но не по проектам для страны. и тут да - виноват народ.
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jj1981ua
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