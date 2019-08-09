Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса.
Рідну сестру мого діда вивезли на роботи в Німеччину. По її спогадам вона там тяжко працювала, але на рівні з бауером та членами його сім'ї. Потім ще коло 30 років отримувала компенсації від ФРН. Діда після служби у війну в радянській армії, ще на 14 років запакували в Сибір, потім ще в радянський час реабілітували. Компенсацій ніяких немав, навіть пенсії звичайної також, бо не хватало стажу. Так що як до війни, що під час, що після срср для більшості простого населення був найгіршим варіантом.