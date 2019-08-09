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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3765376637673768

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 05:40

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса.


Рідну сестру мого діда вивезли на роботи в Німеччину. По її спогадам вона там тяжко працювала, але на рівні з бауером та членами його сім'ї. Потім ще коло 30 років отримувала компенсації від ФРН. Діда після служби у війну в радянській армії, ще на 14 років запакували в Сибір, потім ще в радянський час реабілітували. Компенсацій ніяких немав, навіть пенсії звичайної також, бо не хватало стажу. Так що як до війни, що під час, що після срср для більшості простого населення був найгіршим варіантом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 05:52

Скажена де-більна сусідня країна-бензоколонка намагається зробити ядерне вундервафе. Наслідок: 5 русіш трупів і заражена акваторія Білого моря. Маленький русіш-Чорнобиль. Шкода, що не під Масквою.



https://censor.net.ua/news/3142251/rosa ... a_zamechen
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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