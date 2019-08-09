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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3766376737683769> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 05:40 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса. На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса.



Рідну сестру мого діда вивезли на роботи в Німеччину. По її спогадам вона там тяжко працювала, але на рівні з бауером та членами його сім'ї. Потім ще коло 30 років отримувала компенсації від ФРН. Діда після служби у війну в радянській армії, ще на 14 років запакували в Сибір, потім ще в радянський час реабілітували. Компенсацій ніяких немав, навіть пенсії звичайної також, бо не хватало стажу. Так що як до війни, що під час, що після срср для більшості простого населення був найгіршим варіантом. Рідну сестру мого діда вивезли на роботи в Німеччину. По її спогадам вона там тяжко працювала, але на рівні з бауером та членами його сім'ї. Потім ще коло 30 років отримувала компенсації від ФРН. Діда після служби у війну в радянській армії, ще на 14 років запакували в Сибір, потім ще в радянський час реабілітували. Компенсацій ніяких немав, навіть пенсії звичайної також, бо не хватало стажу. Так що як до війни, що під час, що після срср для більшості простого населення був найгіршим варіантом. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2725 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 05:52







https://censor.net.ua/news/3142251/rosa ... a_zamechen Скажена де-більна сусідня країна-бензоколонка намагається зробити ядерне вундервафе. Наслідок: 5 русіш трупів і заражена акваторія Білого моря. Маленький русіш-Чорнобиль. Шкода, що не під Масквою. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20332 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:03 Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос!

Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.



У Вакарчука хотят получить должности руководителей комитетов, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом.

9 комитетов. На 20 депутатов фракции. Каждому второму по должности. Не, ну а чё?



Я бы вспомнил поведение их идеологических папередников осенью 2014 года, и не дал бы им ни одного комитета, как и они не дали ни одного комитета представителям некоалиции.

Хотя Вакарчук поёт хорошо, можно дать ему комитет по свободе слова. freeze 4 Повідомлень: 12454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:18 airmax78 написав: Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.



Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.



Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.



Сейчас всплывет нажива на Роттердам+. Дело уже продвинулось, и явно будет завершено судебным приговором. И все вменяемые люди понимают, что Роттердам+ это не решение юного бывшего менеджера Рошена Вовка подарить много денег Ахметову. Сдадут Петю подельники или не сдадут вот в чем вопрос. Сдаст Кононенко с энергомахинациями или не сдаст. Сдаст Свинарчук или нет. Много волнений у Пети сейчас. Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.Сейчас всплывет нажива на Роттердам+. Дело уже продвинулось, и явно будет завершено судебным приговором. И все вменяемые люди понимают, что Роттердам+ это не решение юного бывшего менеджера Рошена Вовка подарить много денег Ахметову. Сдадут Петю подельники или не сдадут вот в чем вопрос. Сдаст Кононенко с энергомахинациями или не сдаст. Сдаст Свинарчук или нет. Много волнений у Пети сейчас. freeze 4 Повідомлень: 12454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:32 freeze написав: airmax78 написав: Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.



Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.



Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.





пете простили липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске, и многое другое, только те, кто вместе с ним мародёрили. ну или насмотрелись гуанопольского.

остальные давно уже поняли, шо это за фрукт такой. пете простили липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске, и многое другое, только те, кто вместе с ним мародёрили. ну или насмотрелись гуанопольского.остальные давно уже поняли, шо это за фрукт такой. 19yuriy91 Повідомлень: 2090 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:34 freeze написав: Много волнений у Пети сейчас. Много волнений у Пети сейчас.



сахар, поди, высокий..... сахар, поди, высокий..... 19yuriy91 Повідомлень: 2090 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:43 jj1981ua написав: airmax78

я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...

но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...

но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех

8-мипроцентные ничего и никогда не предлагают. А вот на волны помоев по любому поводу не скупятся.

Например:

1. В СН сказали "а"

8-мипроцентные: "Ааааа - это смерть государства"

2. В СН сказали "б"

8-процентные: "Бееее - это зрада"

3. В СН молчат

8-мипроцентные: "Этим непрофессионалам даже нечего сказать..."

Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.

Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. 8-мипроцентные ничего и никогда не предлагают. А вот на волны помоев по любому поводу не скупятся.Например:1. В СН сказали "а"8-мипроцентные: "Ааааа - это смерть государства"2. В СН сказали "б"8-процентные: "Бееее - это зрада"3. В СН молчат8-мипроцентные: "Этим непрофессионалам даже нечего сказать..."Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. antey1969 1

Повідомлень: 8622 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:48 freeze написав: Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос!

Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.



У Вакарчука хотят получить должности руководителей комитетов, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом.

9 комитетов. На 20 депутатов фракции. Каждому второму по должности. Не, ну а чё?



Я бы вспомнил поведение их идеологических папередников осенью 2014 года, и не дал бы им ни одного комитета, как и они не дали ни одного комитета представителям некоалиции.

Хотя Вакарчук поёт хорошо, можно дать ему комитет по свободе слова. Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос!Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.У Вакарчука хотят получить должности руководителей комитетов, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом.9 комитетов. На 20 депутатов фракции. Каждому второму по должности. Не, ну а чё?Я бы вспомнил поведение их идеологических папередников осенью 2014 года, и не дал бы им ни одного комитета, как и они не дали ни одного комитета представителям некоалиции.Хотя Вакарчук поёт хорошо, можно дать ему комитет по свободе слова.

Похоже, в Голосе Вакарчук играет роль свадебного генерала. Ни за что не поверю, что эти хотелки вывалил относительно скромный Слава. Похоже, в Голосе Вакарчук играет роль свадебного генерала. Ни за что не поверю, что эти хотелки вывалил относительно скромный Слава. antey1969 1

Повідомлень: 8622 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:55 freeze написав: Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Нынешний ПреЗЕ!дент

1) бегал от повесток в армию

2) получал деньги от страны-агресора

3) фирмы в оффшорах

4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны

5) назначение на должности своих бизнес-партнеров

6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона

Сразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2805 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:09 airmax78 написав: Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.



Поменяйте в своем тексте Петю на Януковича, а Зе на Петю - получите типичный ватно-совковый пост.

Многое говорит о "запетинцах". Поменяйте в своем тексте Петю на Януковича, а Зе на Петю - получите типичный ватно-совковый пост.Многое говорит о "запетинцах". Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2663 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3766376737683769> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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