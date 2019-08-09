Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:На работы - да вывозили (многие, кстати, решили не возвращаться). И да, это гораздо лучше чем сдохнуть от голода, в Сибири на лесоповале или быть присыпанным известью с пулей в затылке с сотней-другой таких же неблагонадежных, в яме на опушке леса.
Рідну сестру мого діда вивезли на роботи в Німеччину. По її спогадам вона там тяжко працювала, але на рівні з бауером та членами його сім'ї. Потім ще коло 30 років отримувала компенсації від ФРН. Діда після служби у війну в радянській армії, ще на 14 років запакували в Сибір, потім ще в радянський час реабілітували. Компенсацій ніяких немав, навіть пенсії звичайної також, бо не хватало стажу. Так що як до війни, що під час, що після срср для більшості простого населення був найгіршим варіантом.
Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос! Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.
У Вакарчука хотят получить должности руководителей комитетов, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом. 9 комитетов. На 20 депутатов фракции. Каждому второму по должности. Не, ну а чё?
Я бы вспомнил поведение их идеологических папередников осенью 2014 года, и не дал бы им ни одного комитета, как и они не дали ни одного комитета представителям некоалиции. Хотя Вакарчук поёт хорошо, можно дать ему комитет по свободе слова.
airmax78 написав:Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.
Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.
Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.
Сейчас всплывет нажива на Роттердам+. Дело уже продвинулось, и явно будет завершено судебным приговором. И все вменяемые люди понимают, что Роттердам+ это не решение юного бывшего менеджера Рошена Вовка подарить много денег Ахметову. Сдадут Петю подельники или не сдадут вот в чем вопрос. Сдаст Кононенко с энергомахинациями или не сдаст. Сдаст Свинарчук или нет. Много волнений у Пети сейчас.
airmax78 написав:Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.
Петя за..бал всех своей жадностью. Многие даже ультрапатриоты не смогли простить ему липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске.
пете простили липецкую фабрику и открытие панамских оффшоров во время бойни в Иловайске, и многое другое, только те, кто вместе с ним мародёрили. ну или насмотрелись гуанопольского. остальные давно уже поняли, шо это за фрукт такой.
jj1981ua написав:airmax78 я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ... но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)... но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
8-мипроцентные ничего и никогда не предлагают. А вот на волны помоев по любому поводу не скупятся. Например: 1. В СН сказали "а" 8-мипроцентные: "Ааааа - это смерть государства" 2. В СН сказали "б" 8-процентные: "Бееее - это зрада" 3. В СН молчат 8-мипроцентные: "Этим непрофессионалам даже нечего сказать..." Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит. Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
freeze написав:Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос! Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.
У Вакарчука хотят получить должности руководителей комитетов, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом. 9 комитетов. На 20 депутатов фракции. Каждому второму по должности. Не, ну а чё?
Я бы вспомнил поведение их идеологических папередников осенью 2014 года, и не дал бы им ни одного комитета, как и они не дали ни одного комитета представителям некоалиции. Хотя Вакарчук поёт хорошо, можно дать ему комитет по свободе слова.
Похоже, в Голосе Вакарчук играет роль свадебного генерала. Ни за что не поверю, что эти хотелки вывалил относительно скромный Слава.
freeze написав:Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.
Нынешний ПреЗЕ!дент 1) бегал от повесток в армию 2) получал деньги от страны-агресора 3) фирмы в оффшорах 4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны 5) назначение на должности своих бизнес-партнеров 6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона Сразу видно высокоморального человека
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
airmax78 написав: Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.
Поменяйте в своем тексте Петю на Януковича, а Зе на Петю - получите типичный ватно-совковый пост. Многое говорит о "запетинцах".