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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3766376737683769 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 09:10 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека

Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.

Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих? Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих? fokus Повідомлень: 383 З нами з: 19.03.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:19 airmax78 написав: Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам.. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам..



Что опять не тот народ?

А когда народ за Петю голосовал был тот? Что опять не тот народ?А когда народ за Петю голосовал был тот? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2663 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:25 pesikot написав: freeze написав: Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Нынешний ПреЗЕ!дент

1) бегал от повесток в армию

2) получал деньги от страны-агресора

3) фирмы в оффшорах

4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны

5) назначение на должности своих бизнес-партнеров

6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона

Сразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека



1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.

2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.

Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.

3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.

4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах

5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали

6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал 1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал freeze 4 Повідомлень: 12454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3766376737683769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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