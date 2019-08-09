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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3766376737683769

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:10

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека

Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.
Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:19

  airmax78 написав: Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам..


Что опять не тот народ?
А когда народ за Петю голосовал был тот?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:25

  pesikot написав:
  freeze написав:Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Нынешний ПреЗЕ!дент
1) бегал от повесток в армию
2) получал деньги от страны-агресора
3) фирмы в оффшорах
4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны
5) назначение на должности своих бизнес-партнеров
6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона
Сразу видно высокоморального человека


1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.
2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.
Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.
3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.
4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах
5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали
6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал
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