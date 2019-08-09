pesikot написав: freeze написав:
Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.
Нынешний ПреЗЕ!дент
1) бегал от повесток в армию
2) получал деньги от страны-агресора
3) фирмы в оффшорах
4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны
5) назначение на должности своих бизнес-партнеров
6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона
Сразу видно высокоморального человека
1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.
2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.
Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.
3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.
4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах
5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали
6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал