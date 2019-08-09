Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3767376837693770> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 09:10 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека

Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.

Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих? Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих? fokus Повідомлень: 383 З нами з: 19.03.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:19 airmax78 написав: Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам.. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам..



Что опять не тот народ?

А когда народ за Петю голосовал был тот? Что опять не тот народ?А когда народ за Петю голосовал был тот? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2663 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:25 pesikot написав: freeze написав: Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Нынешний ПреЗЕ!дент

1) бегал от повесток в армию

2) получал деньги от страны-агресора

3) фирмы в оффшорах

4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны

5) назначение на должности своих бизнес-партнеров

6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона

Сразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека



1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.

2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.

Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.

3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.

4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах

5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали

6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал 1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал freeze 4 Повідомлень: 12460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 09:48 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.

Нынешний ПреЗЕ!дент

1) бегал от повесток в армию

2) получал деньги от страны-агресора

3) фирмы в оффшорах

4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны

5) назначение на должности своих бизнес-партнеров

6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона

Сразу видно высокоморального человека Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека



1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.

2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.

Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.

3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.

4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах

5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали

6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал 1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал

+ Цинизм высшей степени - Порошенко будучи Президентом страны, которая, по его неоднократно высказанным словам, подверглась агрессии (отобраны Крым, ряд ОРДЛО, убиты тысячи военнослужащих, миллионы соотечественников стали беженцами внутри страны) со стороны той страны, которой он помогал материально, платя ей налоги, которые, в т.ч. шли на поставку вооружений, убивающих его сограждан.



Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом.



И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности. Цинизм высшей степени - Порошенко будучи Президентом страны, которая, по его неоднократно высказанным словам, подверглась агрессии (отобраны Крым, ряд ОРДЛО, убиты тысячи военнослужащих, миллионы соотечественников стали беженцами внутри страны) со стороны той страны, которой он помогал материально, платя ей налоги, которые, в т.ч. шли на поставку вооружений, убивающих его сограждан.Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом.И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности. yanyura Повідомлень: 4869 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:06 yanyura написав: Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом. Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом.



Петя хваткий в бизнесе и прихватизации бывших советских активов.

Но был бы поумнее в политике, и был бы менее жадный.

Сделал бы в период ряд очевидных политтехнологических ходов, которые наверняка повысили бы его рейтинг на выборах.

Если судить по затронутым вопросам -



1. Липецкая фабрика до сих пор висит в его декларации, не приносит никаких доходов, и не факт будет ли когда-то еще приносить Пете доход.

Передай на камеру, прилюдно, с широким освещением в СМИ, например, благотворительному фонду Гейтса-Баффета права на эту фабрику, пусть они разбираются с арестом, с этой фабрикой, не приносящей дохода, а я чист, вот мои чистые руки, я иду на выборы.



2. Свинарчукгейт, уже идет предвыборная компания, поговори с другом Свинарчуком, мне надо поднять рейтинг, ты меня не сдавай, сейчас ты посидишь до выборов в комфортабельном СИЗО, и получишь от меня компенсацию, а я получу повышение рейтинга на выборах как борец с коррупцией, потом дело замнём.



Но Петя всё делал, чтобы проиграть, в силу своей глупости в политике. Петя хваткий в бизнесе и прихватизации бывших советских активов.Но был бы поумнее в политике, и был бы менее жадный.Сделал бы в период ряд очевидных политтехнологических ходов, которые наверняка повысили бы его рейтинг на выборах.Если судить по затронутым вопросам -1. Липецкая фабрика до сих пор висит в его декларации, не приносит никаких доходов, и не факт будет ли когда-то еще приносить Пете доход.Передай на камеру, прилюдно, с широким освещением в СМИ, например, благотворительному фонду Гейтса-Баффета права на эту фабрику, пусть они разбираются с арестом, с этой фабрикой, не приносящей дохода, а я чист, вот мои чистые руки, я иду на выборы.2. Свинарчукгейт, уже идет предвыборная компания, поговори с другом Свинарчуком, мне надо поднять рейтинг, ты меня не сдавай, сейчас ты посидишь до выборов в комфортабельном СИЗО, и получишь от меня компенсацию, а я получу повышение рейтинга на выборах как борец с коррупцией, потом дело замнём.Но Петя всё делал, чтобы проиграть, в силу своей глупости в политике. freeze 4 Повідомлень: 12460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:08 yanyura написав: И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности. И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности.



Этих поклонников всего 8 процентов, ничтожное меньшинство, да и их ряды еще поредеют после серии судебных процессов, когда подельники начнут сливать их кумира. Этих поклонников всего 8 процентов, ничтожное меньшинство, да и их ряды еще поредеют после серии судебных процессов, когда подельники начнут сливать их кумира. freeze 4 Повідомлень: 12460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:17 freeze, да и Семочко-гейт.



И Мальдивы-гейт, с покиданием страны по липовым паспортам, и "самоотречением от власти"(?)



И панама-гейт, с открытием офшорок во время Иловайского котла. И праздничный парад техники с Гелетеем, когда солдатов расстреливали в котлах.



И пропуск колонны Гиркина. И сдача всего Донецка этой колонне из сотни-двух маргиналов.



Кто расстрелял "небесную сотню"? Зачем сразу спилили деревья с пулями и переложили даже нетронутую брусчатку?



Да зашкваров такой список, что рука устанет скроллить Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9043 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6180 раз. Подякували: 2438 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:21 antey1969 написав: Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.

Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.



Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога

Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Че то вас понесло то

Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо ногаЯ смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.Че то вас понесло тоКстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито vano80 Повідомлень: 1376 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:42 vano80 написав: antey1969 написав: Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.

Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.



Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога



Довольно жалкий аргумент.



Будет в президентском дворце квартало-квн-ферма или не будет - науке это неизвестно.

Пока.



А вот к выпхнутому оттуда По добавлю еще один плюс - выпхнутые из ВР многие моральные у... какие люди! Довольно жалкий аргумент.Будет в президентском дворце квартало-квн-ферма или не будет - науке это неизвестно.Пока.А вот к выпхнутому оттуда По добавлю еще один плюс - выпхнутые из ВР многие моральные у... какие люди! AlexxK Повідомлень: 19 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:45 Re: Політичні дискусії vano80 написав: antey1969 написав: Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.

Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.



Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога

Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Че то вас понесло то

Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо ногаЯ смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.Че то вас понесло тоКстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито



Разницы не понимаете ?

Главнокомандующий и президент не могут платить лично налоги в страну-агрессор.

Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх. Разницы не понимаете ?Главнокомандующий и президент не могут платить лично налоги в страну-агрессор.Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх. freeze 4 Повідомлень: 12460 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3767376837693770> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: AlexxK і 0 гостейМодератори: ТупУм