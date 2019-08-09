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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:10
pesikot написав:
Нынешний ПреЗЕ!дент1) бегал от повесток в армию2) получал деньги от страны-агресора3) фирмы в оффшорах4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны5) назначение на должности своих бизнес-партнеров6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргонаСразу видно высокоморального человека
Ну да, похож на вашего кумира. Очень. Даже национальность совпадает.
Я не пойму, почему у вас такое категорическое отрицание при таком большом количестве общего у обоих?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:19
airmax78 написав:
Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам..
Что опять не тот народ?
А когда народ за Петю голосовал был тот?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:25
pesikot написав: freeze написав:
Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.
Нынешний ПреЗЕ!дент
1) бегал от повесток в армию
2) получал деньги от страны-агресора
3) фирмы в оффшорах
4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны
5) назначение на должности своих бизнес-партнеров
6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона
Сразу видно высокоморального человека
1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.
2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.
Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.
3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.
4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах
5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали
6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:48
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freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Два года чудак платил налоги государству-агрессору, это невозможно для президента страны, на которую напали. Вы что все не понимаете, что это в принципе невозможно, это моральное дно опустившегося в своей жадности человека.
Нынешний ПреЗЕ!дент
1) бегал от повесток в армию
2) получал деньги от страны-агресора
3) фирмы в оффшорах
4) украинский Квартал 95 и прочие фирмы - убыточны
5) назначение на должности своих бизнес-партнеров
6) хамство по отношению к журналистам и чиновникам. Использование уголовного жаргона
Сразу видно высокоморального человека
1. Министерство обороны опровергло это фейк, читайте прессу внимательно.
2. ))) Я в вас не сомневался, полностью отсутствие возможности осознать причинно-следственные связи.
Деньги получал от агрессора, а не давал агрессору, вы хоть этот примитив можете осознать, или это тоже недоступно. Делал агрессора беднее, а Петя делал агрессора богаче. Детский сад.
3. В отличие от Пети вышел из оффшоров, когда стал Президентом.
4. не в курсе, сомневаюсь в ваших словах
5. тут с Петей совпадение, вы должны Вову поддержать, Петю же вы отбеливали
6. с хамством вы сильно преувеличили - за нос никого не таскал, шапки ни с кого не срывал
Цинизм высшей степени - Порошенко будучи Президентом страны, которая, по его неоднократно высказанным словам, подверглась агрессии (отобраны Крым, ряд ОРДЛО, убиты тысячи военнослужащих, миллионы соотечественников стали беженцами внутри страны) со стороны той страны, которой он помогал материально, платя ей налоги, которые, в т.ч. шли на поставку вооружений, убивающих его сограждан.
Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом.
И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:06
yanyura написав:
Вот этого я категорически понять (и принять) не могу - находятся люди, которые в этом оправдывают Порошенко, мол ему не удавалось продать эту фабрику. Да патриот своей страны (даже не Президент Украины) в таком случае должен был просто бросить эту собственность, а учитывая, что Липецкая фабрика составляла очень малую часть богатства Порошенко, это говорит еще и о его мелочности, жадности, превышении личных интересов над интересами страны, которая выбрала его своим Президентом.
Петя хваткий в бизнесе и прихватизации бывших советских активов.
Но был бы поумнее в политике, и был бы менее жадный.
Сделал бы в период ряд очевидных политтехнологических ходов, которые наверняка повысили бы его рейтинг на выборах.
Если судить по затронутым вопросам -
1. Липецкая фабрика до сих пор висит в его декларации, не приносит никаких доходов, и не факт будет ли когда-то еще приносить Пете доход.
Передай на камеру, прилюдно, с широким освещением в СМИ, например, благотворительному фонду Гейтса-Баффета права на эту фабрику, пусть они разбираются с арестом, с этой фабрикой, не приносящей дохода, а я чист, вот мои чистые руки, я иду на выборы.
2. Свинарчукгейт, уже идет предвыборная компания, поговори с другом Свинарчуком, мне надо поднять рейтинг, ты меня не сдавай, сейчас ты посидишь до выборов в комфортабельном СИЗО, и получишь от меня компенсацию, а я получу повышение рейтинга на выборах как борец с коррупцией, потом дело замнём.
Но Петя всё делал, чтобы проиграть, в силу своей глупости в политике.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:08
yanyura написав:
И находятся же люди, для которых несмотря на это, Порошенко продолжает оставаться кумиром, незаслуженно лишенным должности.
Этих поклонников всего 8 процентов, ничтожное меньшинство, да и их ряды еще поредеют после серии судебных процессов, когда подельники начнут сливать их кумира.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:17
freeze, да и Семочко-гейт.
И Мальдивы-гейт, с покиданием страны по липовым паспортам, и "самоотречением от власти"(?)
И панама-гейт, с открытием офшорок во время Иловайского котла. И праздничный парад техники с Гелетеем, когда солдатов расстреливали в котлах.
И пропуск колонны Гиркина. И сдача всего Донецка этой колонне из сотни-двух маргиналов.
Кто расстрелял "небесную сотню"? Зачем сразу спилили деревья с пулями и переложили даже нетронутую брусчатку?
Да зашкваров такой список, что рука устанет скроллить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:21
antey1969 написав:
Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога
Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Че то вас понесло то
Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито
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vano80
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:42
vano80 написав: antey1969 написав:
Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога
Довольно жалкий аргумент.
Будет в президентском дворце квартало-квн-ферма или не будет - науке это неизвестно.
Пока.
А вот к выпхнутому оттуда По добавлю еще один плюс - выпхнутые из ВР многие моральные у... какие люди!
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:45
vano80 написав: antey1969 написав:
Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога
Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Че то вас понесло то
Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито
Разницы не понимаете ?
Главнокомандующий и президент не могут платить лично налоги в страну-агрессор.
Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх.
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