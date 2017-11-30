Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017 "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.
antey1969 написав:Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит. Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали. Че то вас понесло то Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито
Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма? Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
airmax78 написав:Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга.