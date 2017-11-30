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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3767376837693770 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 11:07 Re: Політичні дискусії vano80 написав: А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине . Если же вы о "Сваты 7", то

30 ноября, 2017

"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/culture/zelen ... 19780.html



Съемки 7-го сезона шли в Белоруссии и Грузии , но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?

сюжет седьмого сезона будет охватывать пять лет. В нём герои переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8B Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и. Если же вы о "Сваты 7", то, но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги? yanyura Повідомлень: 4869 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 12:12 vano80 написав: antey1969 написав: Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.

Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде. Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.



Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога

Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Че то вас понесло то

Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо ногаЯ смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.Че то вас понесло тоКстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито

Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?

Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% antey1969 1

Повідомлень: 8625 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 13:17 airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. Да не нужна народу никакая элита.Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.



Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга.



Доходит до страшного. Эта экс бы*** образца 2014, по ее собственному определению, начинает постить в своих пабликах истории белой гвардии , проигравшей большевикам, ставля есесно себя в параллель, прям "не падайте духом поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина", блт. Облейте уж хоть кота пивом, горе-самозванная-"ылита", хотя нет , в чем же провинилось невинное животное ? Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга.Доходит до страшного. Эта экс бы*** образца 2014, по ее собственному определению, начинает постить в своих пабликах истории белой гвардии , проигравшей большевикам, ставля есесно себя в параллель, прям "не падайте духом поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина", блт. Облейте уж хоть кота пивом, горе-самозванная-"ылита", хотя нет , в чем же провинилось невинное животное ? Surfer

Повідомлень: 2008 З нами з: 14.11.13 Подякував: 129 раз. Подякували: 687 раз. Профіль 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 13:58 antey1969 написав: Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?

Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?

Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2806 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 14:04 jj1981ua написав: airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети. нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да,

Во втором туре - да.

А в первом? Были же альтернативы?

Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".

Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР. Во втором туре - да.А в первом? Были же альтернативы?Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16085 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 14:28 pesikot написав: antey1969 написав: Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?

Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?

Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите



Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.

Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.

Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.

Ну-ну. Блажен кто верует. Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.Ну-ну. Блажен кто верует. freeze 4 Повідомлень: 12461 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо.

право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти... право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...

Всё население - да, отдельный регион - нет. Всё население - да, отдельный регион - нет.

только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня... только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4115 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:11 airmax78 написав: Вообще мне сложно понять, как так произошло, что при появлении немецких авангардов всех коммунистов в Украине просто не вырезали. Удивительный народ - постоянно прощает своих палачей. Вообще мне сложно понять, как так произошло, что при появлении немецких авангардов всех коммунистов в Украине просто не вырезали. Удивительный народ - постоянно прощает своих палачей.

а вы посмотрите какой процентный сотстав компартии составляли украинцы... а вы посмотрите какой процентный сотстав компартии составляли украинцы... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4115 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:13 jj1981ua написав: airmax78

я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...

но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...

но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...но были и минусы -...но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех

а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?... а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4115 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3767376837693770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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