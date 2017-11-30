Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017 "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.
antey1969 написав:Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит. Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.
Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали. Че то вас понесло то Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито
Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма? Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
airmax78 написав:Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга.
Доходит до страшного. Эта экс бы*** образца 2014, по ее собственному определению, начинает постить в своих пабликах истории белой гвардии , проигравшей большевикам, ставля есесно себя в параллель, прям "не падайте духом поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина", блт. Облейте уж хоть кота пивом, горе-самозванная-"ылита", хотя нет , в чем же провинилось невинное животное ?
airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети.
Во втором туре - да. А в первом? Были же альтернативы? Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы". Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.
antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма? Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ? Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
ЛАД написав:Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо.
право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...
Всё население - да, отдельный регион - нет.
только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
jj1981ua написав:airmax78 я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ... но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)... но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен