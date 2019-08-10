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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:11
airmax78 написав:
Вообще мне сложно понять, как так произошло, что при появлении немецких авангардов всех коммунистов в Украине просто не вырезали. Удивительный народ - постоянно прощает своих палачей.
а вы посмотрите какой процентный сотстав компартии составляли украинцы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:13
jj1981ua написав:airmax78
я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...
но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)
...
но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:17
freeze написав:
Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос!
Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.
а почему не все 20? или сам Вакарчук планирует подработки на корпаративах?...
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:20
freeze написав:
Два года чудак платил налоги государству-агрессору,
почему только 2 года? все почему-то помнят только об липецкой фабрике забывая о других его активах, которые год назад пополнились ещё и долей в бургер кинг...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:26
Starikan написав: jj1981ua написав: airmax78 написав:
Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети.
Во втором туре - да.
А в первом? Были же альтернативы
?
Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".
Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.
вы это серьёзно о альтернативах? или вы настолько хорошо разбираетесь в сортах г...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:29
freeze написав: pesikot написав: antey1969 написав:
Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.
а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:43
airmax78 написав:
......
Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни
. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.
Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни.
Вы это всё серьёзно или издеваетесь?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:50
Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав:
.......
право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...
Всё население - да, отдельный регион - нет.
только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...
Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57
freeze написав:
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.
У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:00
pesikot написав: antey1969 написав:
Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите
Пять лет у Украины украл. Вы на майдан Незалежності выйдите к фонтанам, там его подельник педалик пять лет гранитную плитку привести в порядок не может, такое впечатление, что Киев бомбили.
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