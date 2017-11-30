Додано: Суб 10 сер, 2019 13:17

airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. Да не нужна народу никакая элита.Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.

Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга.Доходит до страшного. Эта экс бы*** образца 2014, по ее собственному определению, начинает постить в своих пабликах истории белой гвардии , проигравшей большевикам, ставля есесно себя в параллель, прям "не падайте духом поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина", блт. Облейте уж хоть кота пивом, горе-самозванная-"ылита", хотя нет , в чем же провинилось невинное животное ?