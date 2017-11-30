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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3766376737683769>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:42

  vano80 написав:
  antey1969 написав:Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.


Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога :mrgreen:


Довольно жалкий аргумент. :D

Будет в президентском дворце квартало-квн-ферма или не будет - науке это неизвестно. :D
Пока.

А вот к выпхнутому оттуда По добавлю еще один плюс - выпхнутые из ВР многие моральные у... какие люди! :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:45

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  antey1969 написав:Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.


Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога :mrgreen:
Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Че то вас понесло то :mrgreen:
Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито :mrgreen:


Разницы не понимаете ?
Главнокомандующий и президент не могут платить лично налоги в страну-агрессор.
Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:07

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017
"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/culture/zelen ... 19780.html

Съемки 7-го сезона шли в Белоруссии и Грузии, но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?
сюжет седьмого сезона будет охватывать пять лет. В нём герои переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8B
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:12

:shock:
  vano80 написав:
  antey1969 написав:Сам не жду от Зе ничего сверхъестественного и суперпрорывного, но уже одно то, что он смог выпинать из президентского дворца жадно-циничную свинарчукферму, дорогого стоит.
Не знаю, что там выйдет дальше, но для Украины хоть призрачный шанс появился. Посмотрим на первую сессию в Раде.


Свыно-ферма поменялась на квартало-квн-ферму. Но это ничего страшного. Это же кого надо нога :mrgreen:
Я смотрю пошел новый виток откровений. Фабрика платящая налог это фу-фу-фу. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Че то вас понесло то :mrgreen:
Кстати, а что там с новым министром обороны, которого не разглашают в целях безопасности? Будет у нас инкогнито :mrgreen:

Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:17

  airmax78 написав:Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.


Тут конечно нужно уточнить для 8%-ой самоназванной "ынтеллигентской ылиты", что быдлoм были они сами всего 5 лет назад , выбрав себе подобного , согласно описанной выше "бизнес логике". Особую пикантность доставляет выбор 2014 президентом олигарха прислужника и соорганизатора "папередней злочинной влады" на волне майдана, который выступал против олигархата во власти, и злочинной влады собственно, что конечно же только подтверждает точность формулировок. Причем пороха выбирали безпрецендентным в истории Украины большинством - 55% - в первом же туре, так даже Зе не побеждал. А по сути Избиратели ЗЕ, Пороха а перед ним победившего на выборах Януковича - это в основной своей массе одни и те же люди, большинство оно и есть большинство, тут никуда не денешься - элементарная математика. Хотя стоит сделать поправку что голоса за ЗЕ - в общем то результат протестного голосования, собственно против своего же решения 5-летней давности. Так что , опять же, если верить приведенной формулировке, интеллигенция и элита она где то поодаль этого замкнутого порочного круга. :mrgreen:

Доходит до страшного. Эта экс бы*** образца 2014, по ее собственному определению, начинает постить в своих пабликах истории белой гвардии , проигравшей большевикам, ставля есесно себя в параллель, прям "не падайте духом поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина", блт. Облейте уж хоть кота пивом, горе-самозванная-"ылита", хотя нет , в чем же провинилось невинное животное ?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:58

  antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:04

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети.

Во втором туре - да.
А в первом? Были же альтернативы?
Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".
Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:28

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите :)


Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:29

  freeze написав:
  pesikot написав:
  antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите :)


Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.

а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:43

  airmax78 написав:......
Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.

Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни.
Вы это всё серьёзно или издеваетесь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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