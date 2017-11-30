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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3766376737683769 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 15:20 freeze написав: Два года чудак платил налоги государству-агрессору, Два года чудак платил налоги государству-агрессору,

почему только 2 года? все почему-то помнят только об липецкой фабрике забывая о других его активах, которые год назад пополнились ещё и долей в бургер кинг... почему только 2 года? все почему-то помнят только об липецкой фабрике забывая о других его активах, которые год назад пополнились ещё и долей в бургер кинг... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4113 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:26 Starikan написав: jj1981ua написав: airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них. нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети. нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да,

Во втором туре - да.

А в первом? Были же альтернативы?

Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".

Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР. Во втором туре - да.А в первом?Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.

вы это серьёзно о альтернативах? или вы настолько хорошо разбираетесь в сортах г... вы это серьёзно о альтернативах? или вы настолько хорошо разбираетесь в сортах г... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4113 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:29 freeze написав: pesikot написав: antey1969 написав: Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?

Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?

Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите



Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.

Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.

Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.

Ну-ну. Блажен кто верует. Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.Ну-ну. Блажен кто верует.

а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры... а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4113 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:43 airmax78 написав: ......

Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни . И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом. ......Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.

Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни.

Вы это всё серьёзно или издеваетесь? Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни.Вы это всё серьёзно или издеваетесь? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:50 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав: .......

право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти... .......право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...

Всё население - да, отдельный регион - нет. Всё население - да, отдельный регион - нет.

только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня... только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...

Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства. Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57 freeze написав: Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.

Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.

Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.

Ну-ну. Блажен кто верует. Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.Ну-ну. Блажен кто верует.



У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым? У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым? vano80 Повідомлень: 1378 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:00 pesikot написав: antey1969 написав: Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?

Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8% Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?

Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите

Пять лет у Украины украл. Вы на майдан Незалежності выйдите к фонтанам, там его подельник педалик пять лет гранитную плитку привести в порядок не может, такое впечатление, что Киев бомбили. Пять лет у Украины украл. Вы на майдан Незалежності выйдите к фонтанам, там его подельник педалик пять лет гранитную плитку привести в порядок не может, такое впечатление, что Киев бомбили. innamax2008

Повідомлень: 318 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:03 yanyura написав: vano80 написав: А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали. А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине . Если же вы о "Сваты 7", то

30 ноября, 2017

"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/culture/zelen ... 19780.html



Съемки 7-го сезона шли в Белоруссии и Грузии , но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?

сюжет седьмого сезона будет охватывать пять лет. В нём герои переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8B Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и. Если же вы о "Сваты 7", то, но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?



https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-zarabatyvaet-v-rossii-na-treh-kinokompaniyah-shemy-50002087.html

" Журналисты выяснили, что через кипрскую Green Family LTD, которая является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине, Зеленский владеет тремя кинокомпаниями на территории России: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. И все они продолжают работать на российском рынке, платя налоги в бюджет РФ."



Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.

Оборот то больше то меньше.

Но претензии к пороху.

Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского?

Или порох это одно, а пересичный это другое? " Журналисты выяснили, что через кипрскую Green Family LTD, которая является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине, Зеленский владеет тремя кинокомпаниями на территории России: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. И все они продолжают работать на российском рынке, платя налоги в бюджет РФ."Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.Оборот то больше то меньше.Но претензии к пороху.Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского?Или порох это одно, а пересичный это другое? vano80 Повідомлень: 1378 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:49 vano80 написав: freeze написав: Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.

Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.

Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.

Ну-ну. Блажен кто верует. Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.Ну-ну. Блажен кто верует.



У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым? У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?



К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.

Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче. К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче. freeze 4 Повідомлень: 12462 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:52 vano80 написав: Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.

Оборот то больше то меньше.

Но претензии к пороху. Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.Оборот то больше то меньше.Но претензии к пороху.



Претензии к Пороху просто потому, что он зарабатывал будучи Избранным.

В качестве Президента и главнокомандующего.



Зеленский вышел из указанной вами компании до инаугурации. Претензии к Пороху просто потому, что он зарабатывал будучи Избранным.В качестве Президента и главнокомандующего.Зеленский вышел из указанной вами компании до инаугурации. freeze 4 Повідомлень: 12462 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3766376737683769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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