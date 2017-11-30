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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3767376837693770>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:13

  jj1981ua написав:airmax78
я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ...
но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)...
но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех

а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:17

  freeze написав:Какой завидный аппетит у представителей фракции Голос!
Они хотят руководить 9 комитетами, имея 20 депутатов.

а почему не все 20? или сам Вакарчук планирует подработки на корпаративах?... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:20

  freeze написав:Два года чудак платил налоги государству-агрессору,

почему только 2 года? все почему-то помнят только об липецкой фабрике забывая о других его активах, которые год назад пополнились ещё и долей в бургер кинг...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:26

  Starikan написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети.

Во втором туре - да.
А в первом? Были же альтернативы?
Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы".
Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.

вы это серьёзно о альтернативах? или вы настолько хорошо разбираетесь в сортах г...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:29

  freeze написав:
  pesikot написав:
  antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите :)


Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.

а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:43

  airmax78 написав:......
Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.

Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни.
Вы это всё серьёзно или издеваетесь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:50

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.......
право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...

Всё население - да, отдельный регион - нет.

только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...

Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57

  freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.


У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:00

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%

А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите :)

Пять лет у Украины украл. Вы на майдан Незалежності выйдите к фонтанам, там его подельник педалик пять лет гранитную плитку привести в порядок не может, такое впечатление, что Киев бомбили.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:03

  yanyura написав:
  vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017
"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/culture/zelen ... 19780.html

Съемки 7-го сезона шли в Белоруссии и Грузии, но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?
сюжет седьмого сезона будет охватывать пять лет. В нём герои переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8B


https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-zarabatyvaet-v-rossii-na-treh-kinokompaniyah-shemy-50002087.html
" Журналисты выяснили, что через кипрскую Green Family LTD, которая является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине, Зеленский владеет тремя кинокомпаниями на территории России: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. И все они продолжают работать на российском рынке, платя налоги в бюджет РФ."

Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.
Оборот то больше то меньше.
Но претензии к пороху.
Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского?
Или порох это одно, а пересичный это другое?
vano80
 
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