Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
jj1981ua написав:airmax78 я вот совсем не идеализирую совок, но при этом признаю его плюсы - то, что у нас с вами хватает образования о чем-то дискутировать - это все советское образование. + медицина (не самая плохая в мире на тот момент и бесплатная) + уровень жизни (не супер, но без нищих и бомжей которых полно в любой капиталистической стране) + хороший или плохой, но порядок ... но были и минусы - откровенно скотское отношение к людям, в определенном смысле отсутствие прав, репрессии (много и разных)... но вот чего я не понял - а что вы предлагаете? я не фанат зельца, но петя реально за..бал всех
а разве выделеное в тексте нельзя отнести также и к современной Украине?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
airmax78 написав: Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
нужна, не нужна - да плевать. у него не нужно спрашивать. или вы верите в демократию? а армия, мова, вира - это как плевок чувака, обворовывающего всех и всех считающего лохами. вот и получил - и да, голосовали не за вову, а против пети.
Во втором туре - да. А в первом? Были же альтернативы? Но голобородько на велосипедике всех покорил. "Такой же прикольный чувак, как и мы". Впрочем, пока реальных дел от него не видели, будем посмотреть, когда начнет заседать ВР.
вы это серьёзно о альтернативах? или вы настолько хорошо разбираетесь в сортах г...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
antey1969 написав:Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма? Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ? Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
а почему вы забываете третьего участника сделки Тигипко? или вы думаете что он образец чесности и порядочности? вспомните хотя бы старую историю как Тигипко продовал когда-то свой банк шведам через офшоры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
airmax78 написав:...... Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться. Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.
Охренеть какие прогрессивные изменения жизни - вынужденная эмиграция (пусть даже временная) или обращение за пособием! А не хочешь так "меняться" - падение уровня жизни. Вы это всё серьёзно или издеваетесь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Тракторист написав:....... право накладывать вето на решения власти должен иметь не только отдельный регион, а всё население Украины и это вполне распространенная практика во многих цивилизованых странах (Швейцария, Люксембург и т.д.) - народ украины должен иметь противовес власти...
Всё население - да, отдельный регион - нет.
только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...
Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?
vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017 "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.
Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары. Оборот то больше то меньше. Но претензии к пороху. Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского? Или порох это одно, а пересичный это другое?