airmax78 написав:

Кто-то поднял Ж и поехал в Польшу или еще дальше, кто-то вынужден был начать экономить воду и тепло, кто-то даже решил бороться за повышение энергоэффективности своих домов. Кому-то пришлось пойти и оформить субсидию. И т.д. и т.п. Кто не захотел меняться - реально испытал падение уровня своей жизни

......Петя за..бал всех потому что он реально заставил многих меняться.. И понятное дело что таких оказалось большинство. Люди ненавидят перемены. Еще больше ненавидят, если приходится меняться самим. А тут приходит Зе и говорит: ребята, во всем виноват Порох! Вам ничего делать не надо - надо просто убрать Пороха. И все будет заипись. Народ воспринял посыл с большим энтузиазмом.