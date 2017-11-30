Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017 "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.
Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары. Оборот то больше то меньше. Но претензии к пороху. Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского? Или порох это одно, а пересичный это другое?
freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?
К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню. Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.