Додано: Суб 10 сер, 2019 18:30

freeze написав: Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.

Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.

Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.

Ну-ну. Блажен кто верует. Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.Ну-ну. Блажен кто верует.

Вы не способны вести разговор. Я вам давно это говорил.Своровал и отмыл денег - это совершенно разные статьи. Потому как, про отмыв денег - это к ЗЕ! у него украинский Квартал 95 убыточен, зато много оффшорных контор и недвижимости по Европе. Но это же правильный отмыв, "это нога, кого надо нога", верно ?И про ждут. Да что же такое. Опять чего-то ждут.При этом есть целое ГБР, которое ищет, ищет, ищет не может найти. По броникам экспертизу провести никак не могут. Видимо, тоже мешает генпрокурор.Продолжайте и дальше насаждать свою альтернативную реальность