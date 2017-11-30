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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3767376837693770>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:03

  yanyura написав:
  vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.

Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017
"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/culture/zelen ... 19780.html

Съемки 7-го сезона шли в Белоруссии и Грузии, но не в РФ. Как в РФ могли попасть налоги?
сюжет седьмого сезона будет охватывать пять лет. В нём герои переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8B


https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-zarabatyvaet-v-rossii-na-treh-kinokompaniyah-shemy-50002087.html
" Журналисты выяснили, что через кипрскую Green Family LTD, которая является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине, Зеленский владеет тремя кинокомпаниями на территории России: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. И все они продолжают работать на российском рынке, платя налоги в бюджет РФ."

Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.
Оборот то больше то меньше.
Но претензии к пороху.
Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского?
Или порох это одно, а пересичный это другое?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:49

  vano80 написав:
  freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.


У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?


К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.
Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:52

  vano80 написав:Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары.
Оборот то больше то меньше.
Но претензии к пороху.


Претензии к Пороху просто потому, что он зарабатывал будучи Избранным.
В качестве Президента и главнокомандующего.

Зеленский вышел из указанной вами компании до инаугурации.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:21

Любителям "домовлятись" з Московією і звинувачувати Порошенка - варто почитати, до чого доводять "братерські" обійми

https://censor.net.ua/news/3142287/ukra ... ya_butusov
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Любителям "домовлятись" з Московією і звинувачувати Порошенка - варто почитати, до чого доводять "братерські" обійми

https://censor.net.ua/news/3142287/ukra ... ya_butusov


Это происходит уже пять лет после Дебальцово почти каждый день, в том числе четыре с половиной года при Порошенко, противнике договариваться с Московией. И три месяца при Зеленском, на словах настроенного на переговоры. Собственно только на словах, ни одного реального предложения от Зеленского тоже не было.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:19

  freeze написав:
Frant написав:Любителям "домовлятись" з Московією і звинувачувати Порошенка - варто почитати, до чого доводять "братерські" обійми

https://censor.net.ua/news/3142287/ukra ... ya_butusov


Это происходит уже пять лет после Дебальцово почти каждый день, в том числе четыре с половиной года при Порошенко, противнике договариваться с Московией. И три месяца при Зеленском, на словах настроенного на переговоры. Собственно только на словах, ни одного реального предложения от Зеленского тоже не было.

зеленський звинувачував пороха у тому що той заробляє на війні раз до цих пір не завершив її
подивимося коли її завершить зеленський.
а поки що користуючись його ж логікою яку він використовував проти пороха - зеленський заробляє на війні.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:21

  freeze написав:Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх.

Или передай бизнес своему бизнес-партнеру и назначь его на государственную должность.
Плохо у вас с моралью получается, очень плохо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:30

  freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.

Вы не способны вести разговор. Я вам давно это говорил.
Своровал и отмыл денег - это совершенно разные статьи. Потому как, про отмыв денег - это к ЗЕ! у него украинский Квартал 95 убыточен, зато много оффшорных контор и недвижимости по Европе. Но это же правильный отмыв, "это нога, кого надо нога", верно ? :)
И про ждут. Да что же такое. Опять чего-то ждут.
При этом есть целое ГБР, которое ищет, ищет, ищет не может найти. По броникам экспертизу провести никак не могут. Видимо, тоже мешает генпрокурор.
Продолжайте и дальше насаждать свою альтернативную реальность :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх.

Или передай бизнес своему бизнес-партнеру и назначь его на государственную должность.
Плохо у вас с моралью получается, очень плохо.


У меня плохо ?
Тогда насколько плохо с моралью было у Пети.
Петя даже зажлобился передать свой бизнес своим бизнес-партнерам как Зеленский. Видимо подозревал, что его друзья могут его кинуть. Какой Петя, такие и друзья.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:32

  airmax78 написав:Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.

Поскольку вы - это и есть народ, то, согласно вашему утверждению, вы голосавали за 6ыдлo, каковым и являетесь?
Или вы не имеете к народу Украины никакого отношения, а просто агент ... ?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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