Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:А вот киношки снимать - там никаких налогов бюджет рашкованцев не получал, и снаряды на убийство наших солдат на них не покупали.
Если вы имеете в виду "Сваты", то они были сняты в 2008 ("Сваты") - 2012 ("Сваты 6") годах и все эти сезоны сняты в Украине. Если же вы о "Сваты 7", то
30 ноября, 2017 "Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", – заявил Зеленский.
Слушай, и тот и тот зарабатывают там. Мы потребляем рос товары. Оборот то больше то меньше. Но претензии к пороху. Может подзатянем пояса и откажемся от всего российского? Или порох это одно, а пересичный это другое?
freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
У нас все правосудие зависит от генпрокурора и его отношения к подозреваемым?
К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню. Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.
Это происходит уже пять лет после Дебальцово почти каждый день, в том числе четыре с половиной года при Порошенко, противнике договариваться с Московией. И три месяца при Зеленском, на словах настроенного на переговоры. Собственно только на словах, ни одного реального предложения от Зеленского тоже не было.
Это происходит уже пять лет после Дебальцово почти каждый день, в том числе четыре с половиной года при Порошенко, противнике договариваться с Московией. И три месяца при Зеленском, на словах настроенного на переговоры. Собственно только на словах, ни одного реального предложения от Зеленского тоже не было.
зеленський звинувачував пороха у тому що той заробляє на війні раз до цих пір не завершив її подивимося коли її завершить зеленський. а поки що користуючись його ж логікою яку він використовував проти пороха - зеленський заробляє на війні.
freeze написав:Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора. Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко. Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения. Ну-ну. Блажен кто верует.
Вы не способны вести разговор. Я вам давно это говорил. Своровал и отмыл денег - это совершенно разные статьи. Потому как, про отмыв денег - это к ЗЕ! у него украинский Квартал 95 убыточен, зато много оффшорных контор и недвижимости по Европе. Но это же правильный отмыв, "это нога, кого надо нога", верно ? И про ждут. Да что же такое. Опять чего-то ждут. При этом есть целое ГБР, которое ищет, ищет, ищет не может найти. По броникам экспертизу провести никак не могут. Видимо, тоже мешает генпрокурор. Продолжайте и дальше насаждать свою альтернативную реальность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Занял высшую должность - забудь о личном бизнесе или не лезь в политику на самый верх.
Или передай бизнес своему бизнес-партнеру и назначь его на государственную должность. Плохо у вас с моралью получается, очень плохо.
У меня плохо ? Тогда насколько плохо с моралью было у Пети. Петя даже зажлобился передать свой бизнес своим бизнес-партнерам как Зеленский. Видимо подозревал, что его друзья могут его кинуть. Какой Петя, такие и друзья.
airmax78 написав:Да не нужна народу никакая элита. Народ голосует за такое же 6ыдло как он сам. Поэтому все призывы украинской интеллигенции ушли в открытый космос. Народ голосует за Вову. Вова - наш чувак. Он же и разговаривает по-нормальному. А не мова, томос, армия или, фраер, вообще на английском - непонятно них.
Поскольку вы - это и есть народ, то, согласно вашему утверждению, вы голосавали за 6ыдлo, каковым и являетесь? Или вы не имеете к народу Украины никакого отношения, а просто агент ... ?
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