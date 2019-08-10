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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:37
mephala написав:а поки що користуючись його ж логікою яку він використовував проти пороха - зеленський заробляє на війні.
Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.
Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.
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freeze
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:39
freeze написав:
К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.
Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.
Тут помню, тут не помню. freeze
, вы меня разочаровали
Вы так зализываете в пользу ЗЕ!команды, готовы оправдать любые их действия. Пренебрегаете и логикой, и здравым смыслом, и фактами. На форумчан бросаетесь
Может отдохните, съездите по безвизу в Европу, может попустит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:41
pesikot написав: freeze написав:
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.
Вы не способны вести разговор. Я вам давно это говорил.
Своровал и отмыл денег - это совершенно разные статьи. Потому как, про отмыв денег - это к ЗЕ! у него украинский Квартал 95 убыточен, зато много оффшорных контор и недвижимости по Европе. Но это же правильный отмыв, "это нога, кого надо нога", верно ?
И про ждут. Да что же такое. Опять чего-то ждут.
При этом есть целое ГБР, которое ищет, ищет, ищет не может найти. По броникам экспертизу провести никак не могут. Видимо, тоже мешает генпрокурор.
Продолжайте и дальше насаждать свою альтернативную реальность
Что ты опять несешь чушь какую то.
Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны.
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freeze
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:42
pesikot написав: freeze написав:
К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.
Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.
Тут помню, тут не помню. freeze
, вы меня разочаровали
Вы так зализываете в пользу ЗЕ!команды, готовы оправдать любые их действия. Пренебрегаете и логикой, и здравым смыслом, и фактами. На форумчан бросаетесь
Может отдохните, съездите по безвизу в Европу, может попустит
Где я в тобой процитированном похвалил Зе. Проблемы с пониманием прочитанного ?
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 10 сер, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46
pesikot написав: antey1969 написав:
Пруф в студию... Что это уже успела украсть Зе-ферма?
Если ссылок на доказательства не дождемся, - значит представитель поносной фермы Соевых Свидетелей имени 8%
А что украл Порошенко ? Уже есть решение суда ? Есть хотя бы открытые против него уголовные дела ?
Не брыжите злобой, это плохо сказывается на аппетите
например
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:52
pesikot написав: freeze написав:
Дело по отмыванию денег при продаже Кузни активно ведется. Ждут только смены генпрокурора.
Продажу осуществляли два человека - Порошенко и Кононенко.
Возможно вы считаете, что отмывал только Кононенко, а Порошенко не имел отношения.
Ну-ну. Блажен кто верует.
Вы не способны вести разговор. Я вам давно это говорил.
Своровал и отмыл денег - это совершенно разные статьи. Потому как, про отмыв денег - это к ЗЕ! у него украинский Квартал 95 убыточен, зато много оффшорных контор и недвижимости по Европе. Но это же правильный отмыв, "это нога, кого надо нога", верно ?
И про ждут. Да что же такое. Опять чего-то ждут.
При этом есть целое ГБР, которое ищет, ищет, ищет не может найти. По броникам экспертизу провести никак не могут. Видимо, тоже мешает генпрокурор.
Продолжайте и дальше насаждать свою альтернативную реальность
все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:53
freeze написав:
mephala написав:а поки що користуючись його ж логікою яку він використовував проти пороха - зеленський заробляє на війні.
Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.
Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.
На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:56
freeze написав:
Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.
Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.
Как вам Кузня не даёт покоя. Не даёт покоя, что там производилось вооружение против РФ.
Главнокомандующий, на своем заводе, производил вооружение против агрессии РФ.
Ведь лучше, когда ЗЕ! получал деньги от РФ за производство медиа-контента через оффшорные фирмы (налоги где ?). И когда бегал от повесток в армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:56
pesikot написав: freeze написав:
К сожалению при Януковиче и Порошенко было именно так, правосудие зависело от генпрокурора и от Януковича и Порошенко, раньше просто не помню.
Может сейчас правосудие будет зависеть от законов, может так и нет, но в любом случае от этого Порошенко не легче.
Тут помню, тут не помню. freeze
, вы меня разочаровали
Вы так зализываете в пользу ЗЕ!команды, готовы оправдать любые их действия. Пренебрегаете и логикой, и здравым смыслом, и фактами. На форумчан бросаетесь
Может отдохните, съездите по безвизу в Европу, может попустит
вы не перепутали freeze с собой? Когда это он Зе!команду выгораживал и "зализывал"? Да тут практически никто такого не делал, в отличие от вас по поводу По.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:57
freeze написав:
Это происходит уже пять лет после Дебальцово почти каждый день, в том числе четыре с половиной года при Порошенко, противнике договариваться с Московией. И три месяца при Зеленском, на словах настроенного на переговоры. Собственно только на словах, ни одного реального предложения от Зеленского тоже не было.
Зелений і зеКоманда ще не дозріли до капітуляції перед Московією. Вони хочуть і серіал "Свати" продати, і "просто перестати стріляти", і Крим "назад повернути".
Проте успіхів у зеКоманди ще менше, ніж у Пороха і К.
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