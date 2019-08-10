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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3768376937703771

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:02

  freeze написав:Что ты опять несешь чушь какую то.
Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны.

Ты опять не в состоянии вести разговор.
Ты истеришь, хамишь и врёшь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:06

  ol_zy написав:все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз.

Он - это кто ?
Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:06

  Frant написав:
  freeze написав:
Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.
Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.

На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули?


Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.
Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:08

  pesikot написав:
  ol_zy написав:все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз.

Он - это кто ?
Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность.

Доказательства про якобы есть? Шефиру запрещено занимать предоставленную должность?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:09

  pesikot написав:
  freeze написав:Что ты опять несешь чушь какую то.
Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны.

Ты опять не в состоянии вести разговор.
Ты истеришь, хамишь и врёшь.


Язык в одно место засунул )))
Ты сказал, что у Президента сейчас много оффшорок, озвучь хотя бы одну. Или будем считать, что ты врешь.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:16

  freeze написав:
  Frant написав:
  freeze написав:
Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.
Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.

На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули?


Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.
Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим.

Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.
Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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