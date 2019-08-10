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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3768376937703771 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 19:02 freeze написав: Что ты опять несешь чушь какую то.

Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны. Что ты опять несешь чушь какую то.Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны.

Ты опять не в состоянии вести разговор.

Ты истеришь, хамишь и врёшь. Ты опять не в состоянии вести разговор.Ты истеришь, хамишь и врёшь. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2813 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:06 ol_zy написав: все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз. все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз.

Он - это кто ?

Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность. Он - это кто ?Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2813 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:06 Frant написав: freeze написав:

Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.

Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему. Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.

На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули? На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули?



Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.

Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим. Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим. freeze 4 Повідомлень: 12469 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:08 pesikot написав: ol_zy написав: все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз. все свои конторы он передал (продал) перед выборами. Есть инфо о том, что что-то осталось - линки плиз.

Он - это кто ?

Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность. Он - это кто ?Если про ЗЕ!, то он якобы передал всё одному из Шефиров и назначил того Шефира на должность.

Доказательства про якобы есть? Шефиру запрещено занимать предоставленную должность? Доказательства про якобы есть? Шефиру запрещено занимать предоставленную должность? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5348 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:09 pesikot написав: freeze написав: Что ты опять несешь чушь какую то.

Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны. Что ты опять несешь чушь какую то.Озвучь хотя бы одну оффшорку сегодня в собственности Зеленского, не надо много озвучивать, одну, желательно публично, тебе все порохоботы будут благодарны.

Ты опять не в состоянии вести разговор.

Ты истеришь, хамишь и врёшь. Ты опять не в состоянии вести разговор.Ты истеришь, хамишь и врёшь.



Язык в одно место засунул )))

Ты сказал, что у Президента сейчас много оффшорок, озвучь хотя бы одну. Или будем считать, что ты врешь. Язык в одно место засунул )))Ты сказал, что у Президента сейчас много оффшорок, озвучь хотя бы одну. Или будем считать, что ты врешь. freeze 4 Повідомлень: 12469 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:16 freeze написав: Frant написав: freeze написав:

Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.

Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему. Логика ущербная ваша, у Зели нет в собственности Кузни, где выполнялись гособоронные заказы, как в собственности папередника, в прямом смысле поднимавшем деньги на войне.Если вы сообщите на каком предприятии Зеля зарабатывает на оборонных заказах, Петя вам будет благодарен, пишите ему.

На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули? На сміттєвому телесеріалі "Свати" і намаганні продати це сміття в Московію - нічого не чули?



Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.

Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим. Получается, что Зе в ту свою бытность непрезидентом зарабатывал на типа дружбе, как и Петя липецкими конфетами, но в качестве уже президента, а на войне зарабатывать - это оборонные заказы.Петя конечно хитрый барыга, и на дружбе зарабатывал, продавая сладкие конфетки, и на оборонных заказах. И нашим, и вашим.

Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.

Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор... Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5348 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3768376937703771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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