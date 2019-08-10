Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ol_zy написав:Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага. Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор...
Это новое конечно. Такого еще не слышал. Надо углубить - зеля морально развращал оккупантов, еще и зарабатывая на этом. А порох наоборот, устраивал им сладкую жизнь. Хотя счас набегут тупые порохоботы, и скажут, что по такой логике, порох заставлял их тратить больше бабла на стоматологию. Какое все вкусное ЗеЛогика Кстати о кровавых барыгах - "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам." https://news.pn/ru/messages/214089 (подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.
mephala написав:а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.
Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.
ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.
ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.
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ol_zy написав:ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.
Я так понимаю, все обвинения в заработке на войне, подразумевают нежелание пороха заканчивать войну? А то ведь получается, все те работяги, которые клепают железо на кузне, на танковых и ремонтных заводах, тоже зарабатывают на войне? Ну у Долярчика квартира и бизнес, ему на фронт нельзя. А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям?
Так это же ключевая фраза у вас... Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов. Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты. А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Так это же ключевая фраза у вас... Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов. Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты. А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное...
Да, да, у нас. Мы сейчас видим как ведет себя президент в условиях оккупации части страны. Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет
freeze написав: Ну, да, сразу в кусты. У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))
Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить
отакі зефіли у всьому коли їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника. класика жанру
Да мне все равно, что вас интересует, все равно внятно ничего не сможете сказать про очевидный конфликт интересов Пети. Только глупец может это отрицать, а как вы к этому относитесь это глубоко ваше личное дело.