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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3770377137723773> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 20:51 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Всё население - да, отдельный регион - нет. Всё население - да, отдельный регион - нет.

только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня... только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...

Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства. Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства.

вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране... вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4110 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 20:55 freeze написав: mephala написав: а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав. а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.



Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах. Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять. ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять. mephala Повідомлень: 5164 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:12 mephala написав: freeze написав: mephala написав: а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав. а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.



Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах. Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять. ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.





Ну, да, сразу в кусты.

У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))



Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить Ну, да, сразу в кусты.У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить freeze 4 Повідомлень: 12474 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:16 ol_zy написав: Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.

Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор... Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор...



Это новое конечно. Такого еще не слышал. Надо углубить - зеля морально развращал оккупантов, еще и зарабатывая на этом.

А порох наоборот, устраивал им сладкую жизнь. Хотя счас набегут тупые порохоботы, и скажут, что по такой логике, порох заставлял их тратить больше бабла на стоматологию. Какое все вкусное ЗеЛогика

Кстати о кровавых барыгах - "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."

https://news.pn/ru/messages/214089

(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом. Это новое конечно. Такого еще не слышал. Надо углубить - зеля морально развращал оккупантов, еще и зарабатывая на этом.А порох наоборот, устраивал им сладкую жизнь. Хотя счас набегут тупые порохоботы, и скажут, что по такой логике, порох заставлял их тратить больше бабла на стоматологию. Какое все вкусноеЗеЛогикаКстати о кровавых барыгах - "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом. vano80 Повідомлень: 1382 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23 mephala написав: freeze написав: mephala написав: а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав. а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.



Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах. Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять. ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.

ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться. ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5353 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:29 freeze написав: mephala написав: freeze написав:

Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах. Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять. ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.





Ну, да, сразу в кусты.

У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))



Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить Ну, да, сразу в кусты.У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить

отакі зефіли у всьому

коли їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.

класика жанру отакі зефіли у всьомуколи їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.класика жанру mephala Повідомлень: 5164 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:33 ol_zy написав: ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться. ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.



Я так понимаю, все обвинения в заработке на войне, подразумевают нежелание пороха заканчивать войну? А то ведь получается, все те работяги, которые клепают железо на кузне, на танковых и ремонтных заводах, тоже зарабатывают на войне?

Ну у Долярчика квартира и бизнес, ему на фронт нельзя. А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям? Я так понимаю, все обвинения в заработке на войне, подразумевают нежелание пороха заканчивать войну? А то ведь получается, все те работяги, которые клепают железо на кузне, на танковых и ремонтных заводах, тоже зарабатывают на войне?Ну у Долярчика квартира и бизнес, ему на фронт нельзя. А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям? vano80 Повідомлень: 1382 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:33 vano80 написав: https://news.pn/ru/messages/214089

(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом. (подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.

Так это же ключевая фраза у вас... Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.

Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.

А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное... Так это же ключевая фраза у вас...Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5353 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37 ol_zy написав: vano80 написав: https://news.pn/ru/messages/214089

(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом. (подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.

Так это же ключевая фраза у вас... Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.

Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.

А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное... Так это же ключевая фраза у вас...Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное...



Да, да, у нас. Мы сейчас видим как ведет себя президент в условиях оккупации части страны.

Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет Да, да, у нас. Мы сейчас видим как ведет себя президент в условиях оккупации части страны.Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет vano80 Повідомлень: 1382 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37 Re: Політичні дискусії mephala написав: freeze написав:

Ну, да, сразу в кусты.

У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))



Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить Ну, да, сразу в кусты.У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить

отакі зефіли у всьому

коли їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.

класика жанру отакі зефіли у всьомуколи їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.класика жанру



Да мне все равно, что вас интересует, все равно внятно ничего не сможете сказать про очевидный конфликт интересов Пети.

Только глупец может это отрицать, а как вы к этому относитесь это глубоко ваше личное дело. Да мне все равно, что вас интересует, все равно внятно ничего не сможете сказать про очевидный конфликт интересов Пети.Только глупец может это отрицать, а как вы к этому относитесь это глубоко ваше личное дело. freeze 4 Повідомлень: 12474 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3770377137723773> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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