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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3770377137723773>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:51

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Всё население - да, отдельный регион - нет.

только если отменяються решения власти на уровне страны, но если речь идёт о отмене решения местной власти, то всё должно решаться на референдуме местного уровня...

Ну, тут надо уточнять и законодательно разграничивать полномочия - местная власть может и принять решение о выходе региона из состава государства. :)

вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:55

  freeze написав:
  mephala написав:а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.


Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:12

  mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.


Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.



Ну, да, сразу в кусты.
У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))

Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:16

  ol_zy написав:Вообще продать *едерации "мусор" и вытащить нную сумму из их экономики - это тоже не плохо, а так бы эта сумма осталась у них и вся бы пошла на финансирование войны. Это вам не фабрику (липецкую и не только) содержать поддерживая и укрепляя экономику врага.
Выводить в офшоры из укр. экономики накручивая на военных заказах, так это "герой", а выводить из *едерации в офшоры продавая туда мусор, то это уже позор...


Это новое конечно. Такого еще не слышал. Надо углубить - зеля морально развращал оккупантов, еще и зарабатывая на этом.
А порох наоборот, устраивал им сладкую жизнь. Хотя счас набегут тупые порохоботы, и скажут, что по такой логике, порох заставлял их тратить больше бабла на стоматологию. Какое все вкусное :mrgreen: ЗеЛогика :mrgreen:
Кстати о кровавых барыгах - "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."
https://news.pn/ru/messages/214089
(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23

  mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:а зе коли звинувачував пороха він не казав про підприємства. він взагалі казав.


Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.

ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:29

  freeze написав:
  mephala написав:
  freeze написав:
Это порохоботы взагалі услышали, а умные люди вспомнили Кузню, Богдан и тд, зарабатывавших на оборонных заказах.

ні. це ви додумали за нього. а ваші фантазії що ви за нього додумали мене не цікавлять.



Ну, да, сразу в кусты.
У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))

Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить :roll:

отакі зефіли у всьому
коли їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.
класика жанру :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:33

  ol_zy написав:ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.


Я так понимаю, все обвинения в заработке на войне, подразумевают нежелание пороха заканчивать войну? А то ведь получается, все те работяги, которые клепают железо на кузне, на танковых и ремонтных заводах, тоже зарабатывают на войне?
Ну у Долярчика квартира и бизнес, ему на фронт нельзя. А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:33

  vano80 написав:https://news.pn/ru/messages/214089
(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.

Так это же ключевая фраза у вас... :lol: Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.
Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.
А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37

  ol_zy написав:
  vano80 написав:https://news.pn/ru/messages/214089
(подмигивая)Но мы же понимаем, просто поделился кровавым баблом.

Так это же ключевая фраза у вас... :lol: Это как подарки в монастыри и церкви лексусов и прочего от "бизнесменов" для замаливания грехов.
Зеленский тоже помогал армии привозил помощь на передовую, давая там концерты.
А что ж тогда волонтеры ездили по частям передавая помощь и ни слова от них не было, что им Рошен передал что-то... а вот о том что снабжение там никакое об этом говорили и постоянно - врали наверное...


Да, да, у нас. Мы сейчас видим как ведет себя президент в условиях оккупации части страны.
Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
Ну, да, сразу в кусты.
У Пети не было конфликта интересов - чем дольше война, тем больше прибыль на заказах )))

Где кстати тот Песокот, который ищет оффошорки Президента ? Видимо найти не может, бедолага, главное вбросить :roll:

отакі зефіли у всьому
коли їм кажеш що мене цікавить тільки те що казав зе а не ваші бурні фантазії зразу з’їжджають з теми. причому обвинувачуючи в цьому співрозмовника.
класика жанру


Да мне все равно, что вас интересует, все равно внятно ничего не сможете сказать про очевидный конфликт интересов Пети.
Только глупец может это отрицать, а как вы к этому относитесь это глубоко ваше личное дело.
freeze
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