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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3770377137723773

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37

  vano80 написав:А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям?

??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:39

  ol_zy написав:ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.

ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.
я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.
і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?

а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?
щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.
от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41

  vano80 написав:Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять.

Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...
http://24news.com.ua/85667-u-putina-obyasnili-pochemu-izbegayut-telefonnyx-zvonkov-poroshenko/
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:42

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет


У вас с памятью не того.
Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.
Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:44

  freeze написав:
vano80 написав:Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет


У вас с памятью не того.
Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.
Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам.


Вот, я у тебя и спрашиваю, откуда такая ненависть к офшоркам, заработке в рашке, кумовству?
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