??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37
??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:39
ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.
я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.
і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?
а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?
щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.
от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41
Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:42
Re: Політичні дискусії
У вас с памятью не того.
Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.
Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:44
Вот, я у тебя и спрашиваю, откуда такая ненависть к офшоркам, заработке в рашке, кумовству?
|