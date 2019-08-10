??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37
??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:39
ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.
я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.
і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?
а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?
щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.
от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41
Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:42
Re: Політичні дискусії
У вас с памятью не того.
Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.
Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:44
Вот, я у тебя и спрашиваю, откуда такая ненависть к офшоркам, заработке в рашке, кумовству?
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:56
И? Рашка, а не ее марионетки, захватили наших, то с кем надо было разговаривать? А тут "попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев" и сразу "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской".
Это у него квартал не выветрился, попросил и извинился?
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:56
Где он привязал коррупцию к завершению войны?
Коррупцию уже побороли? Или пытаются побороть? Понятно, что и сейчас воруют и только идиот будет думать, что через 5 дней после выборов покончат с коррупцией, тем более в одиночку. Парламент уже начал работать? Министров назначили? Кадровые изменения провели?
- извините, но это предлагаете только вы - поклонники По.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:59
Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?
А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:59
ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?
це вже повний пиз...ць.
тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?
у вас як з сприйняттям інформації?
і доречі - з чого ви взяли що я прихильник по? я лише вимагаю щоб зе відповідав за все те що казав коли звинувачував пороха.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02
Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.
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