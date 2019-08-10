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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 37713772377337743775> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 21:37 vano80 написав: А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям? А у тебя от чего такое желание сдаться мышебратьям?

??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим? ??? Может это у тебя? Или это у тебя диагноз такой приписывать свои желания другим? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:39 ol_zy написав: ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться. ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.

ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.

я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.

і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?



а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?

щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.

от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір. ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір. Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5168 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41 vano80 написав: Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять.

Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...

http://24news.com.ua/85667-u-putina-obyasnili-pochemu-izbegayut-telefonnyx-zvonkov-poroshenko/ Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять... Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:42 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет



У вас с памятью не того.

Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.

Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам. У вас с памятью не того.Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам. freeze 4 Повідомлень: 12476 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:44 freeze написав: vano80 написав: Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Жаль блюющего смайлика нет



У вас с памятью не того.

Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.

Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам. У вас с памятью не того.Петя не раз звонил Вове в 2014 году. И просил прекратить стрелять.Зеля идет по дорожке папередника, непонятно откуда такая ненависть к одинаковым поступкам.



Вот, я у тебя и спрашиваю, откуда такая ненависть к офшоркам, заработке в рашке, кумовству? Вот, я у тебя и спрашиваю, откуда такая ненависть к офшоркам, заработке в рашке, кумовству? vano80 Повідомлень: 1385 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:56 ol_zy написав: vano80 написав: Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять.

Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...

http://24news.com.ua/85667-u-putina-obyasnili-pochemu-izbegayut-telefonnyx-zvonkov-poroshenko/ Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...



И? Рашка, а не ее марионетки, захватили наших, то с кем надо было разговаривать? А тут "попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев" и сразу "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской".

Это у него квартал не выветрился, попросил и извинился? И? Рашка, а не ее марионетки, захватили наших, то с кем надо было разговаривать? А тут "попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев" и сразу "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской".Это у него квартал не выветрился, попросил и извинился? vano80 Повідомлень: 1385 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:56 mephala написав: ol_zy написав: ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться. ну вы же тоже только фантазируете? есть доказательства про вообще? где? Он говорил после бигуса, т.е. именно обвиняя в том о чем бигус говорил. И следствие по этим обвинениям сейчас идут. Есть факты о его заработках на войне? Вперед - готовите обвинение хотя бы в стиле бигуса передаете прокуратуре и пусть попробует оправдаться.

ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.

я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе. але він прив’язав корупцію до завершення війни.

і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?



а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?

щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.

от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір. ще раз. коли він казав то конкретно зв’язав завершення війни та заробляння на ній.я не збираюся заперечувати того що кошти крадуться на держзамовленнях. вони і зараз крадуться навіт при зе.і якщо зараз зе не заробляє на війні (ну як то кажуть зефіли) - то чому війна не завершена?а знаєте навіщо це вдолблювалося в голови людям?щоб заставити українців думати (підсвідомо) що це через нас війна. не через рашу. не через пуйла - а ми самі винуваті що війна не завершилась.от перестанемо стріляти, складемо лапки - і війна зразу завершиться. а в києві буде майоріти триколір.

Где он привязал коррупцию к завершению войны?

Коррупцию уже побороли? Или пытаются побороть? Понятно, что и сейчас воруют и только идиот будет думать, что через 5 дней после выборов покончат с коррупцией, тем более в одиночку. Парламент уже начал работать? Министров назначили? Кадровые изменения провели?

от перестанемо стріляти, складемо лапки - извините, но это предлагаете только вы - поклонники По. Где он привязал коррупцию к завершению войны?Коррупцию уже побороли? Или пытаются побороть? Понятно, что и сейчас воруют и только идиот будет думать, что через 5 дней после выборов покончат с коррупцией, тем более в одиночку. Парламент уже начал работать? Министров назначили? Кадровые изменения провели?- извините, но это предлагаете только вы - поклонники По. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:59 vano80 написав: ol_zy написав: vano80 написав: Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять. Почему же порох не догадался в 14 году позвонить х... и попросить прекратить стрелять.

Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...

http://24news.com.ua/85667-u-putina-obyasnili-pochemu-izbegayut-telefonnyx-zvonkov-poroshenko/ Точно ни разу не звонил? И обо всех звонках докладывал? Или звонил, но не докладывал? Так он же заработок потерял бы, если бы прекратили стрелять...



И? Рашка, а не ее марионетки, захватили наших, то с кем надо было разговаривать? А тут "попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев" и сразу "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской".

Это у него квартал не выветрился, попросил и извинился? И? Рашка, а не ее марионетки, захватили наших, то с кем надо было разговаривать? А тут "попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев" и сразу "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской".Это у него квартал не выветрился, попросил и извинился?

Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?

А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще? Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:59 ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?



це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?

у вас як з сприйняттям інформації?

і доречі - з чого ви взяли що я прихильник по? я лише вимагаю щоб зе відповідав за все те що казав коли звинувачував пороха. Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5168 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02 mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы. Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37713772377337743775> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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