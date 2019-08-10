Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
Кстати, предлагаю вопрос - Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?
vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос - Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?
Ясень пень, про Петю. Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти. Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.
mephala написав:ol_zy а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?
Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.
і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони. він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону.
Еще раз (ей богу как ребенку) - это не означает, что если прекратить зарабатывать, то война закончится. Я понимаю, что когда аргументов нет, то надо делать вид, что не понимаете, но не столько же грубо. А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
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"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
Кстати, предлагаю вопрос - Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?
И? и где он сказал, что если прекратить, стрелять, то война закончится?
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vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос - Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?
Ясень пень, про Петю. Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти. Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.
Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии.
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