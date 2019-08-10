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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3772377337743775>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:03

  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

це вже повний пиз...ць.
тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?
у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:10

  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.

і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.
він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:11

  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

це вже повний пиз...ць.
тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?
у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.

вас в гуглі забанили? на хамлів я не збираюся витрачати свій час.
заодно і свою логіку підрехтуєте.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:17

  ol_zy написав:Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?
А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще?


Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:19

  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

це вже повний пиз...ць.
тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?
у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.


https://censor.net.ua/news/3117954/mne_nravitsya_plan_volkera_o_vvedenii_mirotvortsev_i_prekraschenii_ognya_na_donbasse_zelenskiyi

"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:27

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:


Ясень пень, про Петю.
Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.
Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:28

  vano80 написав:
  ol_zy написав:Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?
А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще?


Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят.

Вы что-то путаете, все было наоборот. Это Порошенко как нашкодивший звонил и там то брали трубку, то не брали.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:33

  mephala написав:
  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.

і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.
він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону.

Еще раз (ей богу как ребенку) - это не означает, что если прекратить зарабатывать, то война закончится. Я понимаю, что когда аргументов нет, то надо делать вид, что не понимаете, но не столько же грубо. А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:36

  vano80 написав:
  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

це вже повний пиз...ць.
тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?
у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.


https://censor.net.ua/news/3117954/mne_nravitsya_plan_volkera_o_vvedenii_mirotvortsev_i_prekraschenii_ognya_na_donbasse_zelenskiyi

"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:

И? и где он сказал, что если прекратить, стрелять, то война закончится?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:44

  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:


Ясень пень, про Петю.
Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.
Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.

Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии.
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