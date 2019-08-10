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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3772377337743775> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 22:03 mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?



це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?

у вас як з сприйняттям інформації? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада. где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:10 ol_zy написав: mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы. Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.

і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.

він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону. і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону. mephala Повідомлень: 5168 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:11 ol_zy написав: mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?



це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?

у вас як з сприйняттям інформації? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада. где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.

вас в гуглі забанили? на хамлів я не збираюся витрачати свій час.

заодно і свою логіку підрехтуєте. вас в гуглі забанили? на хамлів я не збираюся витрачати свій час.заодно і свою логіку підрехтуєте. mephala Повідомлень: 5168 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:17 ol_zy написав: Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?

А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще? Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще?



Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят. Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят. vano80 Повідомлень: 1385 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:19 ol_zy написав: mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?



це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?

у вас як з сприйняттям інформації? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада. где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.



https://censor.net.ua/news/3117954/mne_nravitsya_plan_volkera_o_vvedenii_mirotvortsev_i_prekraschenii_ognya_na_donbasse_zelenskiyi



"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."



Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? vano80 Повідомлень: 1385 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:27 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?



Ясень пень, про Петю.

Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.

Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. Ясень пень, про Петю.Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. freeze 4 Повідомлень: 12475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:28 vano80 написав: ol_zy написав: Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?

А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще? Извинился где? И порошенко звонил и просил и что?А кто стрелял? Боевики рашки. Кому еще звонить? Правильно их командующему - ху-лу, а кому еще?



Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят. Порошенко звонил как президент президенту-врагу. Зеля звонил, как папуле жаловался на разыгравшихся детишек. Вместо того, чтобы ответить огнем за погибших ребят.

Вы что-то путаете, все было наоборот. Это Порошенко как нашкодивший звонил и там то брали трубку, то не брали. Вы что-то путаете, все было наоборот. Это Порошенко как нашкодивший звонил и там то брали трубку, то не брали. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:33 mephala написав: ol_zy написав: mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?

Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы. Нет. Это не означает, что покончив с коррупцией война закончится, это всего лишь означает, что ее будет не выгодно продолжать с нашей стороны ради наживы.

і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.

він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону. і знову додумування та фантазії. він не уточнював про сторони.він конкретно казав - війна не закінчується бо порох заробляє. без ніяких уточнень про пуйла та другу сторону.

Еще раз (ей богу как ребенку) - это не означает, что если прекратить зарабатывать, то война закончится. Я понимаю, что когда аргументов нет, то надо делать вид, что не понимаете, но не столько же грубо. А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... Еще раз (ей богу как ребенку) - это не означает, что если прекратить зарабатывать, то война закончится. Я понимаю, что когда аргументов нет, то надо делать вид, что не понимаете, но не столько же грубо. А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:36 vano80 написав: ol_zy написав: mephala написав: ol_zy

а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?



це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?

у вас як з сприйняттям інформації? а сказати що порох не закінчував війну бо заробляв на ній це не зв’язати?це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а вигадали це порохоботи?у вас як з сприйняттям інформації?

где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада. где он такое говорил? - у вас буйная фантазия, а логика какая-то на уровне детского сада.



https://censor.net.ua/news/3117954/mne_nravitsya_plan_volkera_o_vvedenii_mirotvortsev_i_prekraschenii_ognya_na_donbasse_zelenskiyi



"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."



Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?

И? и где он сказал, что если прекратить, стрелять, то война закончится? И? и где он сказал, что если прекратить, стрелять, то война закончится? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:44 freeze написав: vano80 написав: Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?



Ясень пень, про Петю.

Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.

Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. Ясень пень, про Петю.Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.

Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии. Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5364 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3772377337743775> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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