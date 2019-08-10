навіть коментувати не буду.
ЗІ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:55
"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:56
Я не зациклен - это просто пример.
А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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