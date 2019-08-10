навіть коментувати не буду.
ЗІ
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:55
"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:56
Я не зациклен - это просто пример.
А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:33
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.
Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
Додано: Нед 11 сер, 2019 00:12
Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию...
мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 00:16
Но самое интересное, что там сказано не так, а именно:
мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять. Причем чтобы перестали умирать наши, прекратить огонь должна как минимум та сторона, а чтобы перестали умирать с обеих сторон, то и прекратить стрелять должны с обеих сторон.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 00:26
Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."
Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...
Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
|