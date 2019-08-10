Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает. Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает. Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию... мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.
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mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает. Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
Но самое интересное, что там сказано не так, а именно: мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять. Причем чтобы перестали умирать наши, прекратить огонь должна как минимум та сторона, а чтобы перестали умирать с обеих сторон, то и прекратить стрелять должны с обеих сторон.
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mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
mephala написав:це вже повний пиз...ць. тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .
Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць." Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи... Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.
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mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает. Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
mephala написав:це вже повний пиз...ць. тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .
Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць." Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи... Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.
Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий?
Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."
mephala написав:це вже повний пиз...ць. тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .
Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць." Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи... Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.
Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий? Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?)))
О чем можно говорить с ФРАНТ (польск. frant). 1. Нарядно одетый человек, щеголь, модник. 2. О незаслуживающем уважения, одобрения человеке (пренебр.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
Пижон, модник и щеголь Пустой, любящий порисоваться человек Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на принадлежность к высшему обществу Щеголь, пижон фат и стиляга Щеголь, человек, любящий наряжаться Расфуфыренный ... Любитель наряжаться Щеголяет нарядами Пижонистый модник Пижон, модник и щёголь Комедийный герой польского народного театра Модный щёголь Щеголь Человек, любящий наряжаться, щёголь В своей одежде он педант Денди
https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Уровень интеллекта у вас соответствует - элементарную логику предложения и то понять не в состоянии даже когда уже разжевали как для туповатого ребенка... читайте фразу Зе "медленно и шевеля губами" (С), если не дошло с 1-го раза, то перечитайте вслух 100 раз..., если и тогда нет, то вам уже вряд ли кто-то поможет...
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freeze написав:Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает. Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!".
Согласно вашим высказыванием, то любитель московии и совка - это как раз вы, т.е. вам и рассказывают:
Frant написав:
expert_OXPEHEHKO написав:мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина".
"Украинский" проект всегда был мертворожденным. Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...
Frant написав:
prodigy написав:И если, не дай Бог, у нас будут такие президенты как Ющенко, то пшеки оттяпают 6 западных областей по границу 1939 года.
Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства. Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????
В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...
Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было....
Frant написав:
Мордоворот написав:Я лучше оставлю вас с вашей пропагандой. Спорить бесполезно и я это понимаю.
Я рад, что вы признали: Бандера - кровавый садист, который не сделал ничего хорошего и полезного для Украины. Ибо доказательств его полезности для Украины привести все равно не сможете.
А вообще идея Украине идти в Европу - она смешна.. Мы там никогда не были. Православие чуждо по духу католицизму и протестантизму... "Украинский проект" - он мертворожденный... Живем не по средствам... Хотим или нет - но придется возвращаться в лоно матушки России))) Они нас просто купят...
Frant написав:
expert_OXPEHEHKO написав:мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина".
"Украинский" проект всегда был мертворожденным. Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...
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