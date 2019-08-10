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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3773377437753776> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 10 сер, 2019 22:55 хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ Востаннє редагувалось mephala в Суб 10 сер, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5168 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:56 Тракторист написав: .....

вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране... .....вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране...

Я не зациклен - это просто пример.

А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти. Я не зациклен - это просто пример.А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13814 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 23:33 mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ



Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. freeze 4 Повідомлень: 12476 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 00:12 freeze написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ



Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию...

мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5372 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 00:16 freeze написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ



Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

Но самое интересное, что там сказано не так, а именно:

мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять. Причем чтобы перестали умирать наши, прекратить огонь должна как минимум та сторона, а чтобы перестали умирать с обеих сторон, то и прекратить стрелять должны с обеих сторон. Но самое интересное, что там сказано не так, а именно:мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять. Причем чтобы перестали умирать наши, прекратить огонь должна как минимум та сторона, а чтобы перестали умирать с обеих сторон, то и прекратить стрелять должны с обеих сторон. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5372 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 00:26 mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

mephala написав: це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а . це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .

Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."

Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...

Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать. Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5372 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 08:20 freeze написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ



Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!". Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!". Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20344 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 08:22 ol_zy написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

mephala написав: це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а . це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .

Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."

Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...

Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать. Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.

Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий?



Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?))) Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий?Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20344 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 08:36 Frant написав: ol_zy написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский."

mephala написав: це вже повний пиз...ць.

тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а . це вже повний пиз...ць.тобто зе каже що завершити війну можна досить легко досить лише перестати стріляти а .

Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."

Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...

Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать. Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."Из фразы Зе сделать такое ..хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.

Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий?

Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?))) Рівень інтелекту Зе- та зекоманди - Вам відомий?Наступний президент - кухарка??? Чи пастушка?)))

О чем можно говорить с

ФРАНТ (польск. frant).

1. Нарядно одетый человек, щеголь, модник.

2. О незаслуживающем уважения, одобрения человеке (пренебр.).

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Пижон, модник и щеголь

Пустой, любящий порисоваться человек

Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на принадлежность к высшему обществу

Щеголь, пижон фат и стиляга

Щеголь, человек, любящий наряжаться

Расфуфыренный ...

Любитель наряжаться

Щеголяет нарядами

Пижонистый модник

Пижон, модник и щёголь

Комедийный герой польского народного театра

Модный щёголь

Щеголь

Человек, любящий наряжаться, щёголь

В своей одежде он педант

Денди

https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82

Уровень интеллекта у вас соответствует - элементарную логику предложения и то понять не в состоянии даже когда уже разжевали как для туповатого ребенка...

читайте фразу Зе "медленно и шевеля губами" (С), если не дошло с 1-го раза, то перечитайте вслух 100 раз..., если и тогда нет, то вам уже вряд ли кто-то поможет... О чем можно говорить сФРАНТ (польск. frant).1. Нарядно одетый человек, щеголь, модник.2. О незаслуживающем уважения, одобрения человеке (пренебр.).Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.Уровень интеллекта у вас соответствует - элементарную логику предложения и то понять не в состоянии даже когда уже разжевали как для туповатого ребенка...читайте фразу Зе "медленно и шевеля губами" (С), если не дошло с 1-го раза, то перечитайте вслух 100 раз..., если и тогда нет, то вам уже вряд ли кто-то поможет... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5372 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 08:57 Frant написав: freeze написав: Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!". Розкажіть це Путіну, московітам , росіянам та іншим любителям Північної Кореї, які на днях підірвали ракету з ядерним зарядом в Білому морі. Американців вирішили налякати голим задом. То ж "вєлікая росєя!".

Согласно вашим высказыванием, то любитель московии и совка - это как раз вы, т.е. вам и рассказывают:

Frant написав: expert_OXPEHEHKO написав: мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". "Украинский" проект всегда был мертворожденным.

Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что... "Украинский" проект всегда был мертворожденным.Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...

Frant написав: prodigy написав: И если, не дай Бог, у нас будут такие президенты как Ющенко, то пшеки оттяпают 6 западных областей по границу 1939 года. И если, не дай Бог, у нас будут такие президенты как Ющенко, то пшеки оттяпают 6 западных областей по границу 1939 года. Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.

Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????



В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...



Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было.... Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было....

Frant написав: Мордоворот написав: Я лучше оставлю вас с вашей пропагандой. Спорить бесполезно и я это понимаю. Я лучше оставлю вас с вашей пропагандой. Спорить бесполезно и я это понимаю. Я рад, что вы признали: Бандера - кровавый садист, который не сделал ничего хорошего и полезного для Украины. Ибо доказательств его полезности для Украины привести все равно не сможете. Я рад, что вы признали: Бандера - кровавый садист, который не сделал ничего хорошего и полезного для Украины. Ибо доказательств его полезности для Украины привести все равно не сможете.

viewtopic.php?p=2055676#p2055676



Мы там никогда не были.

Православие чуждо по духу католицизму и протестантизму...

"Украинский проект" - он мертворожденный...

Живем не по средствам...

Хотим или нет - но придется возвращаться в лоно матушки России)))

Они нас просто купят... А вообще идея Украине идти в Европу - она смешна..Мы там никогда не были.Православие чуждо по духу католицизму и протестантизму..."Украинский проект" - он мертворожденный...Живем не по средствам...Хотим или нет - но придется возвращаться в лоно матушки России)))Они нас просто купят...

Frant написав: expert_OXPEHEHKO написав: мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". "Украинский" проект всегда был мертворожденным.

Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что... "Украинский" проект всегда был мертворожденным.Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что... Согласно вашим высказыванием, то любитель московии и совка - это как раз вы, т.е. вам и рассказывают: Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5372 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3773377437753776> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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