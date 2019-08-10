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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3774377537763777> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 09:54 ЛАД написав: Тракторист написав: .....

вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране... .....вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране...

Я не зациклен - это просто пример.

А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти. Я не зациклен - это просто пример.А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти.

проблема в том что в Украине нет традиции жить в соответствии с законами... проблема в том что в Украине нет традиции жить в соответствии с законами... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4112 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:10 ol_zy написав: freeze написав: vano80 написав: Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?



Ясень пень, про Петю.

Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.

Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. Ясень пень, про Петю.Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.

Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии. Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии.

У кондитера звёздная болезнь.



Он на самом деле думает, что всё, что он скажет - пипл схавает.

И что у пипла память как у рыбок, и они забудут скандалы со свинарчуками-семочками-гелетееями, и прочими "бог попустить" и "гражданскіх атсєчь".



И предвыборная кампания прошла в стиле "что бы им ещё такого скормить гадкого, чтоб проверить их порог чувствительности, и поржать с них".

Но пипл не оценил юмора. И освободил этого пранкера с занимаемой должности.



Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича У кондитера звёздная болезнь.Он на самом деле думает, что всё, что он скажет - пипл схавает.И что у пипла память как у рыбок, и они забудут скандалы со свинарчуками-семочками-гелетееями, и прочими "бог попустить" и "гражданскіх атсєчь".И предвыборная кампания прошла в стиле "что бы им ещё такого скормить гадкого, чтоб проверить их порог чувствительности, и поржать с них".Но пипл не оценил юмора. И освободил этого пранкера с занимаемой должности.Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9053 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:13

Ведь это не значит, что пипл побежит кланяться в колени их барину Но порохоботам не стоит радоваться возможным неудачам Зеленского.Ведь это не значит, что пипл побежит кланяться в колени их барину Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9053 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:16 Вкладчик1234 написав: Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной.

Да Ви що????

І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?

Диванні воїни, капітулянти???



Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок. Да Ви що????І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?Диванні воїни, капітулянти???Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20348 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26 Frant написав: Вкладчик1234 написав: Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной.

Да Ви що????

І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?

Диванні воїни, капітулянти???



Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок. Да Ви що????І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?Диванні воїни, капітулянти???Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок.

Да хоть за бомжа с помойки, лишь бы не мародёры Да хоть за бомжа с помойки, лишь бы не мародёры Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9053 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:33 freeze написав: vano80 написав: Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?



Ясень пень, про Петю.

Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.

Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. Ясень пень, про Петю.Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.



Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?



Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" - https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-bojoviki-13-raziv-porushili-rezhim-tishi-odin-vijskovij-poranenij "У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України." Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" -"У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України." vano80 Повідомлень: 1388 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:46 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Кстати, предлагаю вопрос -

Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? Кстати, предлагаю вопрос -Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь?



Ясень пень, про Петю.

Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.

Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум. Ясень пень, про Петю.Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.



Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?



Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" - https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-bojoviki-13-raziv-porushili-rezhim-tishi-odin-vijskovij-poranenij "У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України." Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" -"У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України."

так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится... так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5378 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:50 vano80 написав: Да, и спросите у своего президента Да, и спросите у своего президента

Кстати он больше ваш, т.к. вы сделали все и даже больше, чтобы По не прошел. Такого анти пиара По как на этом форуме был именно от вас и вашей команды - это еще поискать надо. Кстати он больше ваш, т.к. вы сделали все и даже больше, чтобы По не прошел. Такого анти пиара По как на этом форуме был именно от вас и вашей команды - это еще поискать надо. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5378 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 10:52 ol_zy написав: так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится... так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится...



Зе не спросил. Зе ПОПРОСИЛ повлиять на бандюков. Чтобы те не убивали его сограждан. Может попросить еще раз. А потом еще раз.

"потерпи дорогая, может все обойдется"

Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал Зе не спросил. Зе ПОПРОСИЛ повлиять на бандюков. Чтобы те не убивали его сограждан. Может попросить еще раз. А потом еще раз."потерпи дорогая, может все обойдется"Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал vano80 Повідомлень: 1388 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:00



Петя догадается взять паспорт на своё имя? Петя догадается взять паспорт на своё имя? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9053 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3774377537763777> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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