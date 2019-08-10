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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3774377537763777>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:54

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
вы как-то зациклены на выходе из состава государство, но есть ещё сотни других проблем в стране...

Я не зациклен - это просто пример.
А так да, есть сотни проблем. Поэтому и писал, что законом следует четко разграничить полномочия местной и центр. власти.

проблема в том что в Украине нет традиции жить в соответствии с законами... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:10

  ol_zy написав:
  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:


Ясень пень, про Петю.
Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.
Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.

Кстати заметил, что у всех, кто поддерживает По и кто на других ветках не глупо рассуждает, на этой ветке включают тупого и капризного ребенка, который прикидывается, что не понимает элементарных вещей и талдычит свое даже когда ему уже разжевали и каждое слово и предложение разъяснили... Кстати очень напоминает предвыборную кампанию По и его и его команды высказывания. Теперь понятно почему их так мало - не каждый может так прикидываться. Причем это настолько явно, что даже среднему обывателю было понятно, что эти люди или тупые или такими считают всех вокруг и так к ним относятся, естественно за таких никто голосовать не будет, что собственно они и получили. Собственно и голосовали за По и ПЕС посвященные, которые были в курсе, что это все стеб (наверное). Очень не хочется думать, что они реально все настолько деградировали, а просто это такая тактика стеба т.к. ничего другого придумать не в состоянии.

У кондитера звёздная болезнь.

Он на самом деле думает, что всё, что он скажет - пипл схавает.
И что у пипла память как у рыбок, и они забудут скандалы со свинарчуками-семочками-гелетееями, и прочими "бог попустить" и "гражданскіх атсєчь".

И предвыборная кампания прошла в стиле "что бы им ещё такого скормить гадкого, чтоб проверить их порог чувствительности, и поржать с них".
Но пипл не оценил юмора. И освободил этого пранкера с занимаемой должности.

Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:13

Но порохоботам не стоит радоваться возможным неудачам Зеленского.
Ведь это не значит, что пипл побежит кланяться в колени их барину :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:16

  Вкладчик1234 написав:Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной.

Да Ви що????
І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?
Диванні воїни, капітулянти???

Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26

  Frant написав:
  Вкладчик1234 написав:Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной.

Да Ви що????
І хто ж буде питати з Зе та зекоманди?
Диванні воїни, капітулянти???

Втруться і далі підуть голосувати за "нові обличчя". Мабуть, за кухарок.

Да хоть за бомжа с помойки, лишь бы не мародёры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:33

  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:


Ясень пень, про Петю.
Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.
Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.


Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?

Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" - https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-bojoviki-13-raziv-porushili-rezhim-tishi-odin-vijskovij-poranenij "У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України."
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:46

  vano80 написав:
  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, предлагаю вопрос -
Кумовство, бабло из рашки, офшорки. Про какого президента идет речь? :mrgreen:


Ясень пень, про Петю.
Тут уже Песикот весь вечер ищет хотя бы одну оффшорку Президента, аж дым идет, но видимо не может найти.
Тема кумовьев Зели не раскрыта, вроде нынешний генпрокурор по прежнему петин кум, а министр информации сегодняшний тоже петин кум.


Странно, ты вроде умеешь складывать слова в понятные предложения. А тут играешь в дурачка. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. Кумовство ты понимаешь только в прямом смысле, да? Ты же не пересичный зефан, ты вроде должен понимать, что дружбаны по бизнесу, земляки и остальная шелупонь и есть кумовство?

Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" - https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-bojoviki-13-raziv-porushili-rezhim-tishi-odin-vijskovij-poranenij "У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України."

так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится...
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:50

  vano80 написав:Да, и спросите у своего президента

Кстати он больше ваш, т.к. вы сделали все и даже больше, чтобы По не прошел. Такого анти пиара По как на этом форуме был именно от вас и вашей команды - это еще поискать надо.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:52

  ol_zy написав:так это не у него это у фаворита франта х-ла надо спрашивать почему нарушил. Кстати Зе и спросил вам и это не нравится...


Зе не спросил. Зе ПОПРОСИЛ повлиять на бандюков. Чтобы те не убивали его сограждан. Может попросить еще раз. А потом еще раз.
"потерпи дорогая, может все обойдется"
Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:00

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Петя догадается взять паспорт на своё имя? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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