Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке.
Этот хоть избавился, но твой кумир, зарабатывая 5 лет и на рашке, и на госзаказах, не избавился, даже сейчас не избавился, хотя сроки светят. Всё превеликая жадность.
Как говорится найди отличие, помогу найти отличие, вряд ли догадаешься - один избавился от оффшорок до президентства, другой не избавился за 5 лет президентства. Как в анекдоте, и эти люди, которым не нравится новый Президент, говорят про мораль, и запрещают нам ковыряться в носу.
Вообще было бы честнее, чтобы оставшиеся немногочисленные 8-процентники, писали что-то с критикой нового Президента после небольшого вступительного покаяния, потому что все попытки их что-то покритиковать оборачиваются правдивым замечанием - у вашего же босса бывшего руки запачканы дерьмом по локоть, а вы тут учите кого-то, что надо мыть руки перед едой.
vano80 написав:Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал
Если вы можете и такое предлагаете, то это будет на вашей совести. Вы уверены, что вы за Украину, очень похоже, что вам на Украину как раз плевать и вы готовы на все лишь бы продолжать зарабатывать на откатах.
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Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает.
Закарпатская таможня увеличила поступления в бюджет на 80% после визита Зеленского
Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины в июле перечислила в госбюджет 740 миллионов гривен, что на 77% больше, чем в июне. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
«В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года», — говорится в сообщении.
В ОП отметили, что увеличение поступлений — это результат «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля».
Напомним, 6 июля Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможен нескольких областей. В тот же день президент представил нового главу Закарпатской облгосадминистрации.
Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает.
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
Ющенко тоже долго дулся и обвинял Кивалова, пока его медалью не наградил в 2009 году "за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян".
А то что Портнов поддерживает дружеские отношения с некоторыми влиятельными зелёными - это ни для кого для секрет. Глава офиса и второй человек в государстве на сегодня Богдан был даже одно время помощником депутата Портнова.
freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!! Я тебя умоляю. Нет политической воли или пока неблагоприятный момент. Но я его уже вижу в белых тапочках.
freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!! Я тебя умоляю. Нет политической воли или пока неблагоприятный момент. Но я его уже вижу в белых тапочках.