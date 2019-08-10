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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3774377537763777

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:05

  vano80 написав:От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке.


Этот хоть избавился, но твой кумир, зарабатывая 5 лет и на рашке, и на госзаказах, не избавился, даже сейчас не избавился, хотя сроки светят. Всё превеликая жадность.

Как говорится найди отличие, помогу найти отличие, вряд ли догадаешься - один избавился от оффшорок до президентства, другой не избавился за 5 лет президентства.
Как в анекдоте, и эти люди, которым не нравится новый Президент, говорят про мораль, и запрещают нам ковыряться в носу.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:12

Вообще было бы честнее, чтобы оставшиеся немногочисленные 8-процентники, писали что-то с критикой нового Президента после небольшого вступительного покаяния, потому что все попытки их что-то покритиковать оборачиваются правдивым замечанием - у вашего же босса бывшего руки запачканы дерьмом по локоть, а вы тут учите кого-то, что надо мыть руки перед едой.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:14

  vano80 написав:Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал

Если вы можете и такое предлагаете, то это будет на вашей совести. Вы уверены, что вы за Украину, очень похоже, что вам на Украину как раз плевать и вы готовы на все лишь бы продолжать зарабатывать на откатах.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:15

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Петя догадается взять паспорт на своё имя? :)


Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:15

Закарпатская таможня увеличила поступления в бюджет на 80% после визита Зеленского
Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины в июле перечислила в госбюджет 740 миллионов гривен, что на 77% больше, чем в июне. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

«В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года», — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что увеличение поступлений — это результат «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля».

Напомним, 6 июля Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможен нескольких областей. В тот же день президент представил нового главу Закарпатской облгосадминистрации.

Зображення

https://inforesist.org/zakarpatskaya-tamozhnya-uvelichila-postupleniya-v-byudzhet-na-80-posle-vizita-zelenskogo/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:36

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Петя догадается взять паспорт на своё имя? :)


Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает. :?


Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.

Ющенко тоже долго дулся и обвинял Кивалова, пока его медалью не наградил в 2009 году "за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян".

А то что Портнов поддерживает дружеские отношения с некоторыми влиятельными зелёными - это ни для кого для секрет. Глава офиса и второй человек в государстве на сегодня Богдан был даже одно время помощником депутата Портнова.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:45

  freeze написав:
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!!
Я тебя умоляю.
Нет политической воли или пока неблагоприятный момент.
Но я его уже вижу в белых тапочках. :cry:
Libo
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