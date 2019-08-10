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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3775377637773778> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 11:05 vano80 написав: От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке. От офшорок нынешний избавился только по необходимости. Все 5 лет зарабатывая на рашке.



Этот хоть избавился, но твой кумир, зарабатывая 5 лет и на рашке, и на госзаказах, не избавился, даже сейчас не избавился, хотя сроки светят. Всё превеликая жадность.



Как говорится найди отличие, помогу найти отличие, вряд ли догадаешься - один избавился от оффшорок до президентства, другой не избавился за 5 лет президентства.

Как в анекдоте, и эти люди, которым не нравится новый Президент, говорят про мораль, и запрещают нам ковыряться в носу. Этот хоть избавился, но твой кумир, зарабатывая 5 лет и на рашке, и на госзаказах, не избавился, даже сейчас не избавился, хотя сроки светят. Всё превеликая жадность.Как говорится найди отличие, помогу найти отличие, вряд ли догадаешься - один избавился от оффшорок до президентства, другой не избавился за 5 лет президентства.Как в анекдоте, и эти люди, которым не нравится новый Президент, говорят про мораль, и запрещают нам ковыряться в носу. freeze 4 Повідомлень: 12481 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:12 Вообще было бы честнее, чтобы оставшиеся немногочисленные 8-процентники, писали что-то с критикой нового Президента после небольшого вступительного покаяния, потому что все попытки их что-то покритиковать оборачиваются правдивым замечанием - у вашего же босса бывшего руки запачканы дерьмом по локоть, а вы тут учите кого-то, что надо мыть руки перед едой. freeze 4 Повідомлень: 12481 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:14 vano80 написав: Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал Давайте, топите дальше, потерпим. Можем еще остановить производство оружия, чтобы никто на войне не зарабатывал

Если вы можете и такое предлагаете, то это будет на вашей совести. Вы уверены, что вы за Украину, очень похоже, что вам на Украину как раз плевать и вы готовы на все лишь бы продолжать зарабатывать на откатах. Если вы можете и такое предлагаете, то это будет на вашей совести. Вы уверены, что вы за Украину, очень похоже, что вам на Украину как раз плевать и вы готовы на все лишь бы продолжать зарабатывать на откатах. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5379 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:15 Вкладчик1234 написав:



Петя догадается взять паспорт на своё имя? Петя догадается взять паспорт на своё имя?



Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает. Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает. Libo 2

Повідомлень: 7251 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:15 Закарпатская таможня увеличила поступления в бюджет на 80% после визита Зеленского

Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины в июле перечислила в госбюджет 740 миллионов гривен, что на 77% больше, чем в июне. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.



«В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года», — говорится в сообщении.



В ОП отметили, что увеличение поступлений — это результат «назначения нового председателя Закарпатской ОГА и откровенного разговора президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля».



Напомним, 6 июля Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможен нескольких областей. В тот же день президент представил нового главу Закарпатской облгосадминистрации.





https://inforesist.org/zakarpatskaya-tamozhnya-uvelichila-postupleniya-v-byudzhet-na-80-posle-vizita-zelenskogo/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9053 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:36 Libo написав: Вкладчик1234 написав:



Петя догадается взять паспорт на своё имя? Петя догадается взять паспорт на своё имя?



Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает. Справедливости ради надо заметить, что Портнов должен бы сидеть С Порохом в одной камере. Не знаю на сколько натырил Порох, но Портнов заслужил на пожизенное. За активное участие в банде Януковича и за Небесную сотню. Очень странно, что эта мразь еще не в тюрьме и громче всех чирикает.



Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



Ющенко тоже долго дулся и обвинял Кивалова, пока его медалью не наградил в 2009 году "за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян".



А то что Портнов поддерживает дружеские отношения с некоторыми влиятельными зелёными - это ни для кого для секрет. Глава офиса и второй человек в государстве на сегодня Богдан был даже одно время помощником депутата Портнова. Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.Ющенко тоже долго дулся и обвинял Кивалова, пока его медалью не наградил в 2009 году "за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян".А то что Портнов поддерживает дружеские отношения с некоторыми влиятельными зелёными - это ни для кого для секрет. Глава офиса и второй человек в государстве на сегодня Богдан был даже одно время помощником депутата Портнова. freeze 4 Повідомлень: 12481 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 11:45 freeze написав:

Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!!

Я тебя умоляю.

Нет политической воли или пока неблагоприятный момент.

Но я его уже вижу в белых тапочках. И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!!Я тебя умоляю.Нет политической воли или пока неблагоприятный момент.Но я его уже вижу в белых тапочках. Libo 2

Повідомлень: 7251 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 12:05 Libo написав: freeze написав:

Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.



И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!!

Я тебя умоляю.

Нет политической воли или пока неблагоприятный момент.

Но я его уже вижу в белых тапочках. И ты это мне, профессиональному диверсанту по первому образованию, рассказываешь, что с такими как Портнов ничего нельзя сделать???!!!Я тебя умоляю.Нет политической воли или пока неблагоприятный момент.Но я его уже вижу в белых тапочках.



А ты его замочи в сортире,херой А ты его замочи в сортире,херой Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1674 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 12:06 https://www.youtube.com/watch?v=bLqKJMpkp_s

Это ЖАРА!! ПОРОШЕНКО ПРИЕХаЛ на СУД!!! 11.08.19 - СРОЧНЫЕ НОВОСТИ УКР.А.ИНЫ Это ЖАРА!! ПОРОШЕНКО ПРИЕХаЛ на СУД!!! 11.08.19 - СРОЧНЫЕ НОВОСТИ УКР.А.ИНЫ Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1674 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 12:54 freeze написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ



Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

ви знову додумуєте за свого візаві. ДЕ ВІН СКАЗАВ ПРО ВСІХ? ВІН КАЗАВ "у нас есть хоть какая-то возможность". А ЯКЩО ВИ БУДЕТЕ КАЗАТИ ЩО ТО БУЛО ІНШЕ РЕЧЕННЯ - ТО В НЬОМУ НЕ БУЛО СКАЗАНО ПРО ВСІХ. А ОТЖЕ ВІН ЗНОВУ КАЗАВ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ ТАК ЯК ЦЕ БУЛО ПРОДОВЖЕННЯ ДУМКИ

навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. ну а коли кажуть ось такі фрази стає запитання до рівня того хто ці фрази каже та до рівня розуміння проблеми.

особливо коли зе вирішив не стріляти як він і казав а потім в істериці телефонувати пуйлу. ось де рівень. він так і зробив як казав. ось тільки вийшло не так як він думав.

гарно було гнати на пороха сидячи у фейсбуці або студії даючи інтерв’ю

а як сам сів за штурвал - то відразу і всрався навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. ну а коли кажуть ось такі фрази стає запитання до рівня того хто ці фрази каже та до рівня розуміння проблеми.особливо коли зе вирішив не стріляти як він і казав а потім в істериці телефонувати пуйлу. ось де рівень. він так і зробив як казав. ось тільки вийшло не так як він думав.гарно було гнати на пороха сидячи у фейсбуці або студії даючи інтерв’юа як сам сів за штурвал - то відразу і всрався mephala Повідомлень: 5176 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3775377637773778> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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