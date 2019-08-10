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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3775377637773778 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 13:15 ol_zy написав: Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию...

мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию...

фантазії це у вас коли намагаєтеся відмазати свого візаві. а по факту він усрався як тільки сів за штурвал.

1) скільки вже було припинень вогню до цієї його крилатої фрази? він настільки тупий що не доходить що припинення вогню в односторонньому порядку нічого не дає?

2) ну припинили ми вогонь в односторонньому порядку скільки там уже воїнів загинуло нагадайте? фантазії це у вас коли намагаєтеся відмазати свого візаві. а по факту він усрався як тільки сів за штурвал.1) скільки вже було припинень вогню до цієї його крилатої фрази? він настільки тупий що не доходить що припинення вогню в односторонньому порядку нічого не дає?2) ну припинили ми вогонь в односторонньому порядку скільки там уже воїнів загинуло нагадайте? mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 13:20 ol_zy написав: Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."

Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...

Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать. Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.

знову ваші фантазії. коли люди щось кажуть то тільки їх слова щось і значать.

де в його фразі щось про недостатність умов. або про те що повинні припинити стріляти обидві сторони? ДЕ ЦЕ ВСЕ?

він прямо каже - нам потрібно хочаб щось робити. а потім - просто перестати стріляти.

і люди з нормальною логікою а не такою як у тих хто відмазує зе зв’язують НАМ РОБИТИ. ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ . і все. меседж зайшов. зе на коні. знову ваші фантазії. коли люди щось кажуть то тільки їх слова щось і значать.де в його фразі щось про недостатність умов. або про те що повинні припинити стріляти обидві сторони? ДЕ ЦЕ ВСЕ?він прямо каже - нам потрібно хочаб щось робити. а потім - просто перестати стріляти.і люди з нормальною логікою а не такою як у тих хто відмазує зе зв’язують. і все. меседж зайшов. зе на коні. mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 13:21 mephala написав: mephala написав: "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить , мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять ", - сказал Зеленский."



навіть коментувати не буду.



ЗІ

ol_zy написав: А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет... "Но если у нас есть, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.", - сказал Зеленский."навіть коментувати не буду.ЗІ

freeze написав: Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.

Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду. Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.

ви знову додумуєте за свого візаві. ДЕ ВІН СКАЗАВ ПРО ВСІХ? ВІН КАЗАВ "у нас есть хоть какая-то возможность". А ЯКЩО ВИ БУДЕТЕ КАЗАТИ ЩО ТО БУЛО ІНШЕ РЕЧЕННЯ - ТО В НЬОМУ НЕ БУЛО СКАЗАНО ПРО ВСІХ. А ОТЖЕ ВІН ЗНОВУ КАЗАВ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ ТАК ЯК ЦЕ БУЛО ПРОДОВЖЕННЯ ДУМКИ

навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. ну а коли кажуть ось такі фрази стає запитання до рівня того хто ці фрази каже та до рівня розуміння проблеми.

особливо коли зе вирішив не стріляти як він і казав а потім в істериці телефонувати пуйлу. ось де рівень. він так і зробив як казав. ось тільки вийшло не так як він думав.

гарно було гнати на пороха сидячи у фейсбуці або студії даючи інтерв’ю

а як сам сів за штурвал - то відразу і всрався навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. ну а коли кажуть ось такі фрази стає запитання до рівня того хто ці фрази каже та до рівня розуміння проблеми.особливо коли зе вирішив не стріляти як він і казав а потім в істериці телефонувати пуйлу. ось де рівень. він так і зробив як казав. ось тільки вийшло не так як він думав.гарно було гнати на пороха сидячи у фейсбуці або студії даючи інтерв’юа як сам сів за штурвал - то відразу і всрався

Извините, но додумываете именно вы где конкретно он сказал, что должны прекратить стрелять только мы? Только не надо свои фантазии и додумывания конкретно укажите эти слова в его речи.

- Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди.

Фраза окончена - стоит точка. Абзац:

- Прежде всего надо прекратить огонь.

Фраза окончена - стоит точка. Абзац:

- Просто прекратить стрелять.

Свой детский садик оставьте при себе. И не занимайтесь расколом страны и дестабилизацией ситуации.

Когда выбирали вашего идола - 5 лет назад - я был против, но после выборов большинство противников По молчали и старались не разрушить, те минимальные достижения, которые были вопреки вашему идолу и только когда начались новые выборы и появилась возможность на законных основаниях без раскола, без потери и без дестабилизации снять вашего идола и отодвинуть его от кормушки, вот тогда и высказали весь негатив, который накопился на вашего идола и его "команды". Вы же сейчас пытаетесь любой ценой оправдать и вернуть идола к кормушке, даже ценой раскола страны и усиления агрессии.

Вам бы не мешало подумать о стране, в которой мы живем, и о том чем вы занимаетесь сейчас. Вы считаете, что что-то не правильно - напишете Зе. Создайте петицию. Расскажите как надо. Помогите советом, а не занимайтесь садо/мазо (а фактически сепаратизмом и призывами к новому майдану при чем на пустом месте). Извините, но додумываете именно вы где конкретно он сказал, что должны прекратить стрелять только мы? Только не надо свои фантазии и додумывания конкретно укажите эти слова в его речи.- Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди.Фраза окончена - стоит точка. Абзац:- Прежде всего надо прекратить огонь.Фраза окончена - стоит точка. Абзац:- Просто прекратить стрелять.Свой детский садик оставьте при себе. И не занимайтесь расколом страны и дестабилизацией ситуации.Когда выбирали вашего идола - 5 лет назад - я был против, но после выборов большинство противников По молчали и старались не разрушить, те минимальные достижения, которые были вопреки вашему идолу и только когда начались новые выборы и появилась возможность на законных основаниях без раскола, без потери и без дестабилизации снять вашего идола и отодвинуть его от кормушки, вот тогда и высказали весь негатив, который накопился на вашего идола и его "команды". Вы же сейчас пытаетесь любой ценой оправдать и вернуть идола к кормушке, даже ценой раскола страны и усиления агрессии.Вам бы не мешало подумать о стране, в которой мы живем, и о том чем вы занимаетесь сейчас. Вы считаете, что что-то не правильно - напишете Зе. Создайте петицию. Расскажите как надо. Помогите советом, а не занимайтесь садо/мазо (а фактически сепаратизмом и призывами к новому майдану при чем на пустом месте). Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5379 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 13:29 vano80 написав: Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" - https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-bojoviki-13-raziv-porushili-rezhim-tishi-odin-vijskovij-poranenij "У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України." Да, и спросите у своего президента, про результаты "прекратить стрелять" -"У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення." "Також 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України."



Знать бы еще какой процент там небоевых потерь... Потому что с точки зрения логики на 3-м году позиционной войны уже все точки должны быть укреплены так что убьет только если снаряд залетил в форточку, маршруты пересчитаны чтоб избежать снайперов, мины обезврежены/найдены/отмечены на карте и т.п. Но нет же, постоянно вот эти сводки "під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець" - и регулярно по 1-2 человека, почему так? Знать бы еще какой процент там небоевых потерь... Потому что с точки зрения логики на 3-м году позиционной войны уже все точки должны быть укреплены так что убьет только если снаряд залетил в форточку, маршруты пересчитаны чтоб избежать снайперов, мины обезврежены/найдены/отмечены на карте и т.п. Но нет же, постоянно вот эти сводки "під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець" - и регулярно по 1-2 человека, почему так? katso

Повідомлень: 457 З нами з: 16.05.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 13:34 freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится. Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.

а оце вже круть.

нова спіраль моралі від зефілів.

кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.

і ти лох якщо цього не зміг. а оце вже круть.нова спіраль моралі від зефілів.кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.і ти лох якщо цього не зміг. mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 13:53 mephala написав: freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится. Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.

а оце вже круть.

нова спіраль моралі від зефілів.

кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.

і ти лох якщо цього не зміг. а оце вже круть.нова спіраль моралі від зефілів.кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.і ти лох якщо цього не зміг.



Если человек не нарушил закон, то сколько на него не брызгать слюной, то пища не переварится.

Орлы Луценко, юристы Порошенко долго думали по какой статье привлечь ненавистного Портнова и только всрались. И не только всрались, но еще и компенсацию Портнову выплатили за незаконное наложение санкций.



А особо ротатые еще и заплатят по другому поводу, свежак:



Печерский районный суд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил ему компенсацию в размере почти 7 миллионов гривен. Эти средства должны выплатить Портнову Министерство юстиции и Государственное казначейство.

Сам Портнов в Telegram-канале отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Если человек не нарушил закон, то сколько на него не брызгать слюной, то пища не переварится.Орлы Луценко, юристы Порошенко долго думали по какой статье привлечь ненавистного Портнова и только всрались. И не только всрались, но еще и компенсацию Портнову выплатили за незаконное наложение санкций.А особо ротатые еще и заплатят по другому поводу, свежак:Печерский районный суд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил ему компенсацию в размере почти 7 миллионов гривен. Эти средства должны выплатить Портнову Министерство юстиции и Государственное казначейство.Сам Портнов в Telegram-канале отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. freeze 4 Повідомлень: 12481 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 14:00 mephala написав: навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти.



Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.

Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.

А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять. Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять. freeze 4 Повідомлень: 12481 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 14:09 mephala написав: freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится. Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.

а оце вже круть.

нова спіраль моралі від зефілів.

кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.

і ти лох якщо цього не зміг. а оце вже круть.нова спіраль моралі від зефілів.кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.і ти лох якщо цього не зміг.



Вообще то это основа основ правового общества.

Всё что не запрещено - разрешено.

И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.

Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.



Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.

Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом. Вообще то это основа основ правового общества.Всё что не запрещено - разрешено.И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2663 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 15:29 freeze написав: mephala написав: навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти.



Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.

Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.

А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять. Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять.

ДЕГЕНЕРАТИ

ви ж зрозуміли про кого я? ви ж не "трудный пациент"?



ну а ті хто не дегенерати зазвичай доносять думки один одному більш точно.

щоб уникати різних трактувань їх слів. ви ж зрозуміли про кого я? ви ж не "трудный пациент"?ну а ті хто не дегенерати зазвичай доносять думки один одному більш точно.щоб уникати різних трактувань їх слів. mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 15:45 Shram написав: mephala написав: freeze написав: Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится. Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.

а оце вже круть.

нова спіраль моралі від зефілів.

кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.

і ти лох якщо цього не зміг. а оце вже круть.нова спіраль моралі від зефілів.кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.і ти лох якщо цього не зміг.



Вообще то это основа основ правового общества.

Всё что не запрещено - разрешено.

И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.

Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.



Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.

Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом. Вообще то это основа основ правового общества.Всё что не запрещено - разрешено.И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом.

те що право основа цивілізованого суспільства тут я згоден.

але після цієї ремарки тепер повернемося до наших баранів.

перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.

як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.

а як порох - так давайте зберемо все що по ОБС передають.

так ви вже визначіться - нам до вумних чи до крАсівих. те що право основа цивілізованого суспільства тут я згоден.але після цієї ремарки тепер повернемося до наших баранів.перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.а як порох - так давайте зберемо все що по ОБС передають.так ви вже визначіться - нам до вумних чи до крАсівих. mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3775377637773778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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